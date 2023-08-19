Бритни Спирс впервые прокомментировала развод с Сэмом Асгари

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Американская певица Бритни Спирс впервые высказалась о разводе с актёром Сэмом Асгари.
Бритни Спирс рассказала, что ей тяжело выразить эмоции, потому что «всегда приходилось скрывать свои слабости».
Ранее Сэм Асгари опубликовал пост в социальных сетях. Он признал, что поток новостей не поддаётся контролю.
Ранее сообщалось, что жена рэпера Гуфа передумала разводиться и попросила в суде время для примирения.
Московский Мировой судебный участок предоставил срок для примирения рэперу Гуфу (Алексей Долматов) и его жене Юлии Королевой.
По решению суда паре предоставлен срок на примирение в течение трех месяцев.
На развод подавала супруга Гуфа Юлия Королева, но сегодня её представитель попросил суд предоставить супругам срок для примирения. Это связано с тем, что рэпер находится за пределами РФ, и истцу нужно время для примирения и решения, расторгнуть или сохранить брак.
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«Как все знают, мы с Сэмом больше не вместе. 6 лет — это огромный срок для отношений, поэтому я немного шокирована. Честно говоря, это никого не касается! Но я больше не могу выносить эту боль. Каким-то телепатическим способом я получаю очень много сообщений, которые растапливают мое сердце. Я благодарю вас!» —прокомментировала Бритни Спирс свою личную жизнь.
«После шести лет любви и преданности, мы с женой решили завершить совместное путешествие. Мы будем придерживаться любви и уважения, которые испытываем друг к другу, и я желаю ей только всего самого хорошего», — написал Сэм Асгари.16 августа появилась новость о разводе Бритни Спирс и Сэма Асгари. По слухам, Спирс изменяла мужу.
Ранее сообщалось, что жена рэпера Гуфа передумала разводиться и попросила в суде время для примирения.
Московский Мировой судебный участок предоставил срок для примирения рэперу Гуфу (Алексей Долматов) и его жене Юлии Королевой.
По решению суда паре предоставлен срок на примирение в течение трех месяцев.
На развод подавала супруга Гуфа Юлия Королева, но сегодня её представитель попросил суд предоставить супругам срок для примирения. Это связано с тем, что рэпер находится за пределами РФ, и истцу нужно время для примирения и решения, расторгнуть или сохранить брак.
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Мария Фирсова