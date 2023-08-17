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Будущая невестка Стивена Сигала назвала Россию своим домом

Невеста Доминика Сигала: Мы считаем Россию нашим домом
17 августа 2023, 01:24

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Невеста 33-летнего Доминика Сигала, модель Айрин Данилова, назвала Россию своим домом. При этом девушка отметила, что у них с Домиником по-прежнему есть дела за границей, пишет «КП».

«У нас много международных контактов, друзей и множество возможностей не только в РФ, но и за её пределами. Мы, наверное, такие люди, которые не привязаны к одному месту, хоть и считаем Россию и Москву нашим домом. Думаю, что в ближайшее время мы точно будем здесь», — цитирует издание слова собеседницы.

Она отметила, что они с Домиником провели этот год в России. Периодически им приходится разлучаться для решения рабочих вопросов, но это не мешает возлюбленным проводить много времени вместе. Данилова подчеркнула, что в России чувствует себя комфортно и развивается, поэтому не видит повода покидать страну.

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#россия
#дом
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TMZ: Бритни Спирс и ее муж Сэм Асгари решили развестись из-за обвинений в измене
17 августа 2023, 01:45

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Американская поп-звезда Бритни Спирс и ее муж Сэм Асгари решили развестись после ссоры и обвинений певицы в измене, пишет портал TMZ со ссылкой на источники.
«Это только вопрос времени, когда Сэм подаст на развод», — рассказал один из источников издания. 

По информации TMZ, около недели назад Асгари крупно поссорился с женой, обвинив её в измене. После этого он съехал из их общего дома и сейчас живёт один. Журналисты портала указывают, что в последнее время пара имеет «серьёзные проблемы» и практически постоянно ругается.

Бритни Спирс вышла замуж за Сэма Асгари в июне 2022 года, спустя шесть лет после начала их отношений.

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#развод
#звёзды
#сша
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Пиар-директор Романова раскрыла местонахождение Ивана Урганта
Пиар-директор Романова сообщила, что Иван Ургант находится в Москве
16 августа 2023, 04:53

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Пиар-директор Елена Романова рассказала, где в настоящее время находится телеведущий Иван Ургант. Об этом пишет «КП».
По словам Романовой, Ургант-младший сейчас находится вместе с семьей в Москве.

«Насколько я знаю, Ваня в Москве. Работает в силу своих возможностей. Вряд ли он сможет спрятать этот потенциал и рвение к творчеству. Он чем-то интересным занят в любом случае», — цитирует издание слова собеседницы.

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#москва
#россия
#телевидение
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Светлана Бондарчук стала мамой в третий раз
15 августа 2023, 19:08

Фото:istockphoto/FotoDuets

54-летняя телеведущая Светлана Бондарчук поделилась в личном блоге новостью о рождении сына полгода назад.
«А полгода назад у нас родился сын. Петр Сергеевич Харченко. Поздравляйте», — такую подпись оставила Светлана Бондарчук под совместным с ребёнком фото.
Светлана Бондарчук и Сергей Харченко поженились 15 августа 2020 года. Их знакомство произошло на вечеринке у общего знакомого. По словам Бондарчук, она не спешила вновь вступать в брак после 25 лет совместной жизни с режиссером Федором Бондарчуком. У бывших супругов есть  двое общих детей: 31-летний Сергей и 24-летняя Варвара.

Ранее сообщалось, что 37-летняя актриса и её муж Луи Эйснер стали родителями. Мальчика назвали Отто. Пара никак не прокомментировала событие.

В начале января сообщалось, что Эшли Олсен тайно сыграла свадьбу с художником Луисом Эйснером. Пара встречалась с 2017 года и не афишировала отношения.

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#дети
#мать
#родители
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Суд взыскал со Шнурова штраф за использование в клипе чужого снимка «Суперджета»
15 августа 2023, 18:51

Фото: iStock/Zolnierek

Арбитражный суд Москвы по иску фотографа Александра Попова взыскал с лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова шестьдесят тысяч рублей штрафа за незаконное использование в клипе фотографии самолета «Сухой Суперджет 100». Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Попов требовал взыскать со Шнурова 1,4 миллиона рублей. Представитель лидера группы «Ленинград» заявил в суде, что заявленная в иске компенсация чрезмерна. 

В результате суд взыскал по 20 тысяч рублей за каждое из нарушений – за использование фото Попова в видеоклипе, за его использование в качестве обложки музыкальной композиции, а также за удаление без разрешения правообладателя информации об авторском праве.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что из-за отсутствия правового регулирования сферы защиты интеллектуальной собственности фотографов суды завалены исками, а интернет-пользователи «ходят по минному полю». Она отметила, что для того чтобы авторы фотографий смогли защитить их авторскими правами и обложить денежной компенсацией, можно использовать единый реестр мультимедийных публикаций, который будет обладать функцией продвинутого визуального поиска по контенту. 

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Сын Александра Градского обвинил последнюю жену музыканта в краже денег
#суд
#интернет
#мид
#фото
#мария захарова
#компенсация
#мид рф
#пользователи
#активы
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Жена рэпера Гуфа передумала разводиться и попросила в суде время для примирения
15 августа 2023, 17:00

Фото: iStock/lakshmiprasad S

Московский Мировой судебный участок предоставил срок для примирения рэперу Гуфу (Алексей Долматов) и его жене Юлии Королевой.
«Известия» сообщают, что по решению суда паре предоставлен срок на примирение в течение трех месяцев.
 
На развод подавала супруга Гуфа Юлия Королева, но сегодня её представитель попросил суд предоставить супругам срок для примирения. Это связано с тем, что рэпер находится за пределами РФ, и истцу нужно время для примирения и решения, расторгнуть или сохранить брак.
 
Заседание отложено до ноября.
 
Гуф и Юлия Королева заключили брак в декабре 2021 года. У пары есть дочь Тина. Для рэпера это второй брак. До этого с 2008 по 2013 год он был женат на блогере Айзе Анохиной, которая родила ему сына Сами. Пара рассталась в 2014 году.

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Актриса Марго Робби заработает $50 млн за роль в фильме «Барби»
15 августа 2023, 10:56

Фото:istockphoto/fieldwork

Американская актриса Марго Робби, которая сыграла главную роль в картине режиссера Греты Гервиг «Барби», сможет заработать благодаря рекордным сборам фильма около $50 млн.
Такие данные приводит издание Variety, ссылаясь на свои источники. Сумма сложится из гонорара за съёмки в картине и процента с кассовых сборов, которые уже перевалили за $1 млрд.

Сообщается, что Марго Робби принимала участие в продюсировании картины через собственную компанию LuckyChap Entertainment.
 
Премьера «Барби» стартовала 19 июля. За первые выходные фильму удалось собрать $356 млн. Фильм о побеге Барби из кукольной страны стал самым кассовым в 2023 году.
 
Марго Робби два раза номинировали на премию «Оскар» за фильмы «Я, Тоня» и «Скандал». Мировую известность актриса приобрела после выхода фильма Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит», где главную роль сыграл Леонардо Ди Каприо.

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#кино
#актриса
#деньги
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37-летняя актриса и дизайнер Эшли Олсен родила первенца
15 августа 2023, 10:16

Фото:istockphoto/netrun78

Американская актриса Эшли Олсен родила сына.
TMZ пишет, что 37-летняя актриса и её муж Луи Эйснер стали родителями. Мальчика назвали Отто. Пара никак не прокомментировала событие.
 
В начале января сообщалось, что Эшли Олсен тайно сыграла свадьбу с художником Луисом Эйснером. Пара встречалась с 2017 года и не афишировала отношения.

Ранее сообщалось, что барбадосская певица Рианна стала матерью во второй раз. Артистка родила дочь. Известно, что Рианна уже выписана из роддома и в данный момент восстанавливается в особняке в Лос-Анджелесе. Инсайдеры говорят, что дочь- копия певицы. Рианна сообщила о второй беременности во время «Супербоула — 2023», спустя 9 месяцев после первых родов.

В мае 2022 года певица и её бойфренд Раким Майерс (A$AP Rocky) стали родителями сына RZA.

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#роды
#актриса
#беременные женщины
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Машков заявил, что презирает уехавших из России артистов
Народный артист Машков заявил о презрении к уехавшим из России артистам
15 августа 2023, 02:13

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Народный артист России Владимир Машков в ходе беседы с «АиФ» рассказал о своем отношении к артистам, уехавшим их РФ.
«Вы им хотите что-то ответить? Вступить в дискуссию? С кем?! С людьми, которые поменяли свои полушария головного мозга на другие? У меня для всех них есть одно слово: презрение», — цитирует издание слова Машкова.

Он добавил, что, используя слово «презрение», вовсе не отворачивается от покинувших страну знаменитостей.

«Оно означает «смотреть очень внимательно». Но не на них, а туда, где наша любовь и уверенность. А тех, льющих грязь, беда настигнет сама», — пояснил народный артист.

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#артист
#россия
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Актриса Талызина заявила, что не считает Лию Ахеджакову актрисой
Актриса «Иронии судьбы» Талызина заявила, что не считает Лию Ахеджакову актрисой
14 августа 2023, 23:53

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Российская актриса Валентина Талызина в ходе интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи» заявила, что не считает Лию Ахеджакову актрисой. Ранее они были коллегами по фильму «Ирония судьбы, или С легким паром!».
«Как говорят, маленькая собачка — до старости щенок. Она очень понравилась Рязанову в «Иронии судьбы». И быстро прилипла к нему, стала другом, вхожей в семью», — высказалась Талызина.

Актриса добавила, что режиссер Эльдар Рязанов предложил Ахеджаковой исполнить роль гадалки в своей последней картине «Андерсен. Жизнь без любви», но по итогу полностью вырезал отснятые кадры.

По словам Талызиной, их отношения с Лией Ахеджаковой не сложились со студенческих времен в ГИТИСе. Девушки жили в одном общежитии, при этом собеседница канала уверена, что Ахеджакова ее сразу не полюбила.

«Она жила через комнату от меня. Но уже тогда она все время «катила бочку» на своих соседей: мол, нехорошие, глупые. Это ее характер и зависть», — поделилась актриса.

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#общежитие
#режиссёр
#кадры
#актриса
#россия
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