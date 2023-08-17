Будущая невестка Стивена Сигала назвала Россию своим домом

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Невеста 33-летнего Доминика Сигала, модель Айрин Данилова, назвала Россию своим домом. При этом девушка отметила, что у них с Домиником по-прежнему есть дела за границей, пишет «КП».
«У нас много международных контактов, друзей и множество возможностей не только в РФ, но и за её пределами. Мы, наверное, такие люди, которые не привязаны к одному месту, хоть и считаем Россию и Москву нашим домом. Думаю, что в ближайшее время мы точно будем здесь», — цитирует издание слова собеседницы.
Она отметила, что они с Домиником провели этот год в России. Периодически им приходится разлучаться для решения рабочих вопросов, но это не мешает возлюбленным проводить много времени вместе. Данилова подчеркнула, что в России чувствует себя комфортно и развивается, поэтому не видит повода покидать страну.
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