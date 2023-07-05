Букины из сериала «Счастливы вместе» вернутся на российские экраны

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Телеканал ТНТ покажет новый сериал «Букины» о Геннадии Букине и его семье, которые известны телезрителям по сериалу «Счастливы вместе». Об этом сообщают в пресс-службе телеканала ТНТ.
К своим ролям вернутся Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. Сообщается, что в сериале будет десять эпизодов.
Напомним, сериал «Счастливы вместе» выходил с 2006 по 2013 год.
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«Теперь мы рады объявить, что на ТНТ вернется ваша любимая телесемья Букиных!», — сообщила директор телеканала ТНТ Тина Канделаки.
«Меня очень часто спрашивали, чем бы мог заниматься Гена Букин в 2023 году, каким бы он был. И скоро мы все узнаем ответ на этот вопрос!», — рассказал исполнитель роли Гены Букина Виктор Логинов.
Напомним, сериал «Счастливы вместе» выходил с 2006 по 2013 год.
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Екатерина Коршунова