Бузова показала образ со съемок фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко
Певица и телеведущая Ольга Бузова показала в Телеграм-канале образ со съемок ремейка фильма «Иван Васильевич меняет профессию», где она исполнит роль супруги управдома Бунши — Ульяны Андреевны.
«Настроение — понедельник. Снимаюсь в лучшей роли для новогоднего фильма на ТНТ», — подписала знаменитость пост.
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