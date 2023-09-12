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Бузова показала образ со съемок фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

12 сентября 2023, 06:27
Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Певица и телеведущая Ольга Бузова показала в Телеграм-канале образ со съемок ремейка фильма «Иван Васильевич меняет профессию», где она исполнит роль супруги управдома Бунши — Ульяны Андреевны.
«Настроение — понедельник. Снимаюсь в лучшей роли для новогоднего фильма на ТНТ», — подписала знаменитость пост.



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Чулпан Хаматова заменила Юлию Чичерину в песне «Би-2» и возмутила россиян
12 сентября 2023, 04:33

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Рок-группа «Би-2» в своей популярной композиции «Мой рок-н-ролл» заменила Юлию Чичерину актрисой Чулпан Хаматовой. Об этом пишет «Газета.Ru».
Музыкальный коллектив прибыл на музыкальные гастроли в Латвию. В ходе концерта на арене «Арена Рига» на сцену вышла Чулпан Хаматова, поприветствовала на латышском языке аудиторию, после чего исполнила партию Чичериной в песне «Мой рок-н-ролл».

Отмечается, что концерт «Би-2» в Риге на протяжении трех лет откладывался из-за ограничений на фоне пандемии COVID-19 и из-за трудностей с получением виз.

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Мизулина посоветовала Минобороны призвать Даню Милохина в ВС РФ
11 сентября 2023, 22:48

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к Минобороны РФ с просьбой призвать на срочную службу в ВС РФ блогера Даню Милохина. Соответствующее обращение опубликовано в ее Телеграм-канале.
«Блогер не был ранее призван в ряды ВС России, хотя, по имеющейся информации, оснований для отсрочки нет», — говорится в публикации.

Мизулина добавила, что Милохина нужно отправить в армию, так как скоро в России начнется осенняя призывная кампания.

По словам главы ЛБИ, ранее Милохин «расстроил многих россиян русофобскими заявлениями, находясь за пределами Родины». Мизулина считает, что призыв блогера в российскую армию поспособствует его патриотическому воспитанию, а сам Милохин сможет доказать преданность и верность своей стране.

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#блогер
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Тиктокера Милохина призовут на срочную службу осенью 2023 года
11 сентября 2023, 19:45

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Самого популярного в России тиктокера Даню Милохина призовут на срочную службу осень 2023 года, об этом стало известно Telegram-каналу Mash.
Милохин уехал из страны в начале СВО. Однако, пару дней назад стало известно, что звезда вернулась в Москву, накатавшись по ОАЭ, США, Казахстану и Китаю.

При этом, на воинском учёте в Краснодарском крае он стоит ещё с 2018 года, и никаких оснований для отсрочки от службы все эти годы у него не было. 

При этом, в СМИ напомнили, что ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина уже направляла обращение в Минобороны с просьбой проверить, почему Милохин столько лет успешно скрывается от военкоматов.

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#минобороны
#военком
#призывник
#блогер
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Певица Лада Дэнс впервые появилась на телеэкране после страшной аварии
11 сентября 2023, 19:05

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Звезда 90-х Лада Дэнс впервые появилась на ТВ после страшной аварии в Подмосковье, в эфире телепередачи «Малахов».
5 августа певица попала в ДТП в районе Подольска на трассе М-2 «Крым». Её увезли на скорой помощи с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом позвоночника.

Дэнс заявила, что виновен в аварии водитель, который в тот роковой день вез ее, а также Марию Абрамову и Елену Романову.

«Я не знаю, что этот человек должен сделать, чтобы они его простили», - рассказала певица о водителе.

Гости в студии отметили, что Дэнс выглядит замечательно, несмотря на то, что после ДТП прошло не так много времени.

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#дтп
#певица
#телевидение
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Шоумен Тимур Родригез разводится с женой после 16 лет брака
11 сентября 2023, 16:12

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Российский юморист, телеведущий и резидент Comedy Club Тимур Родригез объявил о разлуке с женой Анной Каримовой. Брак продлился 16 лет. Об этом шоумен заявил в своих социальных сетях.

«Мы с Аней больше не вместе. Но мы навсегда остаемся безумно любящими родителями наших детей», — сообщил Родригез.
Тимур добавил, что рассказал о разводе публично, чтобы миновать возможные слухи и домысли. Комментировать больше он эту тему не будет.
Пара официально зарегистрировала отношения в 2007 году, спустя полтора года родился первенец. Сейчас у пары осталось двое сыновей - Мигель (2009 г.р.) и Даниэль (2012 г.р.). 

В 2022 году Тимур рассказывал о проблемах в отношениях на почве ревности. Что стало причиной развода сейчас — неизвестно. 

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Ани Лорак отреагировала на угрозы Бородина убрать ее с российского телевидения
11 сентября 2023, 14:24

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Российская певица Ани Лорак разместила на своей странице в социальной сети пост, в котором отреагировала на угрозы главы ФПБК Виталия Бородина убрать ее из эфира НТВ.
Напомним, ранее Бородин призвал убрать Лорак из эфира российского ТВ. Он напомнил, что звезда так и не высказала свою позицию по поводу СВО, и люди не понимают «кто она и кого поддерживает».

«Я никогда никому не оказывала и не собираюсь оказывать военную помощь, так как это противоречит всему тому, во что я верю. Я – певица, а не политик», - прокомментировала ситуацию певица.

Она также отметила, что сама выросла в школе-интернате, и потому сейчас помогает беженцам с Украины, потерявшим крышу над головой. Однако, она поддерживает именно пострадавших людей, а не какую-то конкретную позицию.

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#сво
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Стала известна причина смерти «звездного» хирурга Гогиберидзе
Пластический хирург Гогиберидзе скончался в Москве
09 сентября 2023, 09:59

Фото: телеграм-канал Отари Гогиберидзе

В Москве из-за последствий коронавируса скончался известный пластический хирург Отари Гогиберидзе.
Об этом рассказала его бывшая жена Яна Лапутина, пишут «Известия».

По славам Лапутиной, Гогиберидзе переболел COVID-19 в феврале, после чего очень долго пытался восстановиться. У него нашли осложнения на сердце и 9 сентября он скончался.

Отари Гогиберидзе имел 28 лет опыта работы. Он был членом Европейской конфедерации пластической реконструктивной эстетической хирургии.

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«Совсем отощала»: Елизавета Боярская поразила публику своим внешним видом
Дочь Михаила Боярского впервые за два года появилась на публике
08 сентября 2023, 16:08

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Российская актриса Лиза Боярская первый раз за два года появилась на публике. Последние годы актриса предпочитает тихий образ жизни. Девушка помогает фонду поддержки онкобольных детей «Доктор клоун», из-за чего появляются слухи о том, что она больна онкологией. Артистка не комментирует свое здоровье и не поддается провокациям сплетников.
Лиза известна благодаря ролям в картинах  «Грозовые ворота», «Адмирал», «Ирония судьбы. Продолжение». Ранее девушку замечали только на съемочных площадках и в театрах, объясняла она это недостатком времени, которое артистка предпочитает посвящать работе в театре и семье. Актриса появилась на церемонии Премии Корша, состоявшаяся в московском Театре Наций, прервав свое «отшельничество» длиной в два года. На красной дорожке Боярская была без супруга. 

Отметим, что Боярская потрясла публику, в соцсетях пишут про ее исхудавший вид, а выбор черного платья называют неподходящим.

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Галкин* выступит с концертом в Астане 8 октября
Казахстанские власти разрешили Галкину* провести концерт в Астане 8 октября
07 сентября 2023, 20:22

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Российскому артисту Максиму Галкину* разрешили выступить в казахской столице Астане 8 октября, в управлении культуры Астаны в интервью «РИА Новости».
«Поступило письмо о проведении 8 октября вечера М. Галкина* в ЦКЗ «Казахстан», которое было поддержано», - прокомментировали ситуацию представители правительства. 

Ранее Максим Галкин* прокомментировал новость об отмене его концерта в Эстонии, разместив видеообращение в одной из запрещенных социальных сетей. При этом, причины отмены выступления комик так и не назвал.

При этом, супруга Галкина Алла Пугачева вышла из своего последнего бизнеса в России в мае 2023 года. Певица сотрудничала с обувным брендом «Эконика» в качестве дизайнера. Она лично смоделировала несколько успешно продаваемых пар. Однако, сейчас на сайте компании осталась всего пара моделей от Пугачевой, да и то с большой скидкой.

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*Является иностранным агентом

#казахстан
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