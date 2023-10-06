Бузова рассказала, кто был её первым мужчиной

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Певица Ольга Бузова рассказала, что её первым мужчиной был питерский бандит.
«Моим первым мужчиной был бандит из Санкт-Петербурга. У меня так получается, что я влюбляюсь с первого взгляда. Артем – мой первый молодой человек, которого я до сих пор не могу найти», - рассказала певица, пишет Teleprogramma.pro.По словам Ольги Бузовой, она встретилась с ним в метро, когда спешила на пары, а через месяц ушла из дома. Молодые люди снимали квартирам и жили на стипендию певицы (2,5 тысячи рублей). Продуктами влюблённым помогала сестра Бузовой.
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