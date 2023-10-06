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Бузова рассказала, кто был её первым мужчиной

06 октября 2023, 12:49
Фото: istocK /Denisfilm

Фото: istocK /Denisfilm

Певица Ольга Бузова рассказала, что её первым мужчиной был питерский бандит.
«Моим первым мужчиной был бандит из Санкт-Петербурга. У меня так получается, что я влюбляюсь с первого взгляда. Артем – мой первый молодой человек, которого я до сих пор не могу найти», - рассказала певица, пишет Teleprogramma.pro.
По словам Ольги Бузовой, она встретилась с ним в метро, когда спешила на пары, а через месяц ушла из дома. Молодые люди снимали квартирам и жили на стипендию певицы (2,5 тысячи рублей). Продуктами влюблённым помогала сестра Бузовой.


Ольга Бузова отметила, что деньги мужчины - не самое важное для неё. Она бы хотела, чтобы её возлюбленный был востребованным, и у него была мечта. А она поможет ее воплотить. Также, по признанию артистки, у неё не было интимных отношений с 2021 года.

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#любовь
#секс
#шоу-бизнес
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Вера Брежнева рассказала о разводе с Константином Меладзе
06 октября 2023, 11:15

Фото: istockphoto/Cunaplus_M.Faba

В сети обсуждался разрыв между певицей Верой Брежневой и продюсером Константином Меладзе, который ушёл ради неё из семьи с тремя детьми.
МК пишет, что Брежнева наконец поставила точку в слухах. Она подтвердила разрыв с композитором. Певица не стала уточнять точную дату развода с Константином Меладзе. Артистка в своём личном блоге рассказала о новых творческих проектах.
 
«Развод, трансформация, благодарность, музыка и голос… Все это в моем мини-альбоме», —написала исполнительница в своём блоге.
Вера Брежнева и Константин Меладзе заключили брак в 2015 году в Италии. На церемонии присутствовали только близкие друзья. Роман пары начался ещё в нулевых, когда артистка была участницей группы «ВИА Гра», а Меладзе продюсировал группу.
 
Сейчас Вера Брежнева живёт за границей. По информации СМИ, именно СВО явилась причиной развода пары. Вера якобы потребовала от Константина выступить против России и поддержать Украину. 

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#развод
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У телеведущего Николая Дроздова обнаружили рак
06 октября 2023, 10:00

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

У знаменитого российского телеведущего передачи «В мире животных» Николая Дроздова обнаружили рак. Он находится в больнице в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Сообщается, что во время обследования у Дроздова выявили злокачественную опухоль. По информации SHOT, последнее время у 86-летнего телеведущего были жалобы на постоянные боли.

Согласно результатам диагностики и биопсии, у Дроздова есть злокачественная опухоль предстательной железы. Отмечается, что врачи планируют назначить телеведущему курс химиотерапии, однако ситуация осложнена гипертонической болезнью сердца.

Напомним, в июле Николай Дроздов был госпитализирован в одну из столичных больниц. В организме телеведущего начались воспалительные процессы внутренних органов, которые повлекли за собой застойные процессы.

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#жалобы
#курс
#опухоль
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Певица Успенская рассказала о предложении руки и сердца от Киркорова
05 октября 2023, 16:52

Фото: iStock/fottograff

По словам Успенской, Киркоров сделал предложение ей, а через неделю женился на Пугачевой.
Певица Любовь Успенская во время интервью Алёне Жигаловой рассказала, что Филипп Киркоров предлагал ей выйти замуж.
 
«Это уже будет слишком, если я расскажу… Про то, что он [Киркоров] делал мне предложение в Америке. А я была замужем, у меня ребенок... Мне было просто смешно», — вспоминает певица.
По словам певицы, спустя неделю после этого Киркоров женился на Алле Пугачевой.

По мнению Любови Успенской, артист всё время на неё наговаривает и пытается зацепить. По её словам, в последние годы Киркоров сильно изменился.
 
«Мне стыдно за него. Неужели он не думает, что у него есть дети, которые видят, как он приходит на программы и показывает свою задницу. Пусть откроет еще передницу. Это недостойно!»,—возмущена Успенская.
Певица считает Киркорова женоненавистников и тем, кто «всю жизнь играет и врёт».

Ранее депутат и первый зампред Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв осудил российскую балерину Анастасию Волочкову за фото со шпагатом на истребителе Ла-5. 

Напомним, что ранее в своих соцсетях балерина Волочкова выложила фотографии, на которых она, в полушпагате, закидывает ногу на крыло советского истребителя Ла-5. За это на неё в комментариях обрушилась критика от поклонников, которые заявляли о неподобающем поведении около исторического памятника.

Уточняется, что поклонники балерины подали на неё в суд за такое поведение, в результате чего Волочковой может грозить наказание в размере трёх лет лишения свободы.

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«Уже другой человек»: Варлей рассказала об их отношениях с Макаревичем*
Наталья Варлей заявила, что Андрей Макаревич* больше не «славный мальчик»
05 октября 2023, 15:54

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Заслуженная артистка России Наталья Варлей рассказала о текущих отношениях с покинувшим Россию музыкантом Андреем Макаревичем*. В авторской передаче Вячеслава Манучарова она рассказала, что больше не дружит с ним, об этом пишет издание «ОСН».

«Я была дружна с Андреем Макаревичем*. Был милым и славным мальчиком», — поделилась  Варлей 
Она также рассказала, как ходила в кинотеатр «Минск» на первый большой концерт Макаревича*, наведывалась в гости к нему на телепередачу «Смак» и готовила там пирог. Актриса поделилась, что после отъезда из России музыкант сильно изменился. По мнению Варлей, лидер «Машины времени» стал «другим человеком».

Варлей также обратила внимание на то, что для многих артистов Россия была «кормовой базой», и люди бежали из страны после того как началась спецоперация на территории Украины.

«Для одних Родина - это любимая мать, а для других - кормовая база, там, где теплее и удобнее», — заключила артистка.

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#россия
#музыкант
#актриса
#люди
#спецоперация
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Комик Белый* рассказал о рождении дочери от 23-летней жены
05 октября 2023, 12:23

Фото: istock/Diego Cerro Jimenez

Комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) рассказал в интервью Ирине Шихман (признана в РФ иностранным агентом), что у него родился ребёнок от 23-летней жены.
Артист признался, что жизнь стала хуже после рождения дочери.
 
«Жизнь стала хуже, потому что ты не ешь, не спишь, не гуляешь. Конечно, это все тяжело. Да, ты испытываешь счастье, но оно такое короткое. Только ты подумал, как счастлив, и тут же ребенок обосрался, орет, его нужно кормить. Все пошло на хрен: спорт, английский. Ты делаешь просто все ради этого ребенка», — рассказал Руслан Белый.
Жена комика, Ольга, на 20 лет моложе известного мужа. Комик узнал о беременности Ольги после объявления мобилизации в 2022 году, Она позвонила ему по видеосвязи. Шоумен вспоминает, что в тот момент ощутил максимальное счастье.
 
Руслан Белый познакомился с женой в социальной сети.  Девушка первая написала ему. В ответ комик пригласил её на свидание.
 
Пара зарегистрировала отношения осенью 2022 года в МФЦ и отправилась в Испанию, где и родилась их дочь.

Ранее комик Слава Комиссаренко дал первый концерт после скандала с женой. Комик шутил, что больше не опрятный, свежий и чистый, а потрепанный (это отсылка к названию концерта). Также Комиссаренко спросил у поклонниц, не хочет ли кто-нибудь с ним встречаться. По словам зрителей, комик был явно расстроен и повторял шутки.

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#шоу-бизнес
#беременные женщины
#дети
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В Узбекистане с подозрением на инфаракт госпитализировали голливудскую звезду
Sun: в Ташкенте госпитализировали актёра Кевина Спейси с подозрением на инфаркт
04 октября 2023, 20:45

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Голливудского актёра Кевина Спейси срочно госпитализировали в столице Узбекистана. Об этом сообщает издание Sun.
Уточняется, что Спейси был доставлен в ташкентскую больницу с подозрением на инфаркт, поскольку во время кинофестиваля у него полностью онемела рука.

После осмотра врачей выяснилось, что опасения не подтвердились. Спейси отпустили, и он вернулся на площадку кинофестиваля, где рассказал зрителям об этом случае.

В Узбекистане с 29 сентября по 3 октября проходил XV Ташкентский международный кинофестиваль, в котором принял участие американский актёр, 64-летний Кевин Спейси. 

Ранее сообщалось, что двукратного лауреата премии «Оскар» Кевина Спейси вновь обвинили в сексуальных домогательствах по отношению к мужчинам. Издание Daily Beast сообщало, что в 2016 году актёр якобы домогался до своего массажиста и предлагал крупную сумму денег за услуги сексуального характера. 

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#кинофестиваль
#узбекистан
#актёр
#госпитализация
#инфаркт
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С неё нечего взять: депутат Журавлёв раскритиковал поведение Волочковой
Депутат Журавлёв осудил Волочкову за шпагат на истребителе Ла-5
04 октября 2023, 17:58

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Депутат и первый зампред Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв осудил российскую балерину Анастасию Волочкову за фото со шпагатом на истребителе Ла-5. Об этом он сообщил в беседе с Life.
Напомним, что ранее в своих соцсетях балерина Волочкова выложила фотографии, на которых она, в полушпагате, закидывает ногу на крыло советского истребителя Ла-5. За это на неё в комментариях обрушилась критика от поклонников, которые заявляли о неподобающем поведении около исторического памятника.

Уточняется, что поклонники балерины подали на неё в суд за такое поведение, в результате чего Волочковой может грозить наказание в размере трёх лет лишения свободы. 

Дупутат в свою очередь также отметил, что такое поведение непозволительно. При этом, он добавил, что с женщины нечего взять, если её интересуют исключительно фотографии.

Также Журавлёв предположил, что у Волочковой довольно скудные познания о Великой Отечественной войне, о чём и говорит такое пренебрежительное отношение к историческому памятнику. 

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#госдума
#фотография
#самолет
#балет
#наказание
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В РПЦ возмутились новой программой, в которой эскортницы живут в монастыре
В РПЦ предположили, что съемки телешоу о содержанках проводились не в России
04 октября 2023, 16:34

Фото: iStock/laimdota

Представители Русской православной церкви (РПЦ) крайне возмущены тем, что создатели телешоу «Грешницы на перевоспитании» не обсудили с проект с ними, об этом «РИА Новости» рассказал источник в Церкви.
Напомним, проект «Грешницы на перевоспитании» стартовал на телеканале «Ю» 8 сентября. В нем 20 участниц, которые занимались эскортом, либо были содержанками, вынуждены жить в непривычных для себя условиях - в монастыре. Участницы хотят переосмыслить свою жизнь и завязать с темным прошлым. 

«Изучаем серии, вышедшие в рамках проекта. Удивлены тем, что создатели проекта не сочли нужным обсудить с Церковью концепцию проекта. Мы не знаем, где это снимали – судя по скамейкам в храме, не в России или в павильоне. Окончательно сформируем свою позицию после всестороннего изучения проекта», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.

Представитель РПЦ также отметил, что покаяние - это очень тонкий душевный процесс, который не может быть сфабрикован и спародирован ради шоу.

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#телевидение
#рпц
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Экс-участница «Голоса» рассказала, как Градский заставлял ее раздеваться
Экс-участница «Голоса» рассказала, как Градский просил раздеться перед ним
04 октября 2023, 15:47

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Экс-участница «Голоса» певица Алла Рид вспомнила про случай, когда композитор Александр Градский попросил ее раздеться во время обсуждения рабочих вопросов у него дома. Слова певицы приводит «Пятый канал».

«Приезжаю к нему. Открывается дверь. Он говорит: «Ну, раздевайся». Я думаю: «Ну все, начался шоу-бизнес», — вспомнила Алла.
По словам артистки, Градский предложил ей исполнить песню Серова «Ты меня любишь» в рубашке и босиком на сцене.  

Позже они отравились в павильон для репетиций. Девушка рассказала, что там был «холод собачий» и репетировать босиком на сцене очень холодно, после чего ей дали тапки. Певица призналась, что почти расплакалась, понимая, что остальные участницы программы будут выступать в вечерних платьях, но все равно выполнила просьбу наставника.

«Конечно, Александр Борисович умел придумать такое, что никому не было дано», — подытожила Алла Рид.
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