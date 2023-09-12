Чулпан Хаматова заменила Юлию Чичерину в песне «Би-2» и возмутила россиян

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Рок-группа «Би-2» в своей популярной композиции «Мой рок-н-ролл» заменила Юлию Чичерину актрисой Чулпан Хаматовой. Об этом пишет «Газета.Ru».
Отмечается, что концерт «Би-2» в Риге на протяжении трех лет откладывался из-за ограничений на фоне пандемии COVID-19 и из-за трудностей с получением виз.
Читайте также:
Мизулина посоветовала Минобороны призвать Даню Милохина в ВС РФ
Певица Лада Дэнс впервые появилась на телеэкране после страшной аварии
Шоумен Тимур Родригез разводится с женой после 16 лет брака
Диана Аванесян