Daily Beast: Кевина Спейси вновь обвинили в сексуальных домогательствах

Фото: iStock/Professor25
Американского актёра, двукратного лауреата премии «Оскар» Кевина Спейси вновь обвинили в сексуальных домогательствах к мужчинам, сообщает газета Daily Beast.
По сведениям издания, в 2016 году звезда Голливуда несколько раз домогался до массажиста и предлагал ему деньги за сексуальные услуги. При этом тот заявил, что не мог отменить сеанс, потому что Спейси каждый раз осуществлял запись на сеанс под чужим именем.
26 июля суд в Лондоне оправдал Кевина Спейси по делу о домогательствах в отношении четырех мужчин в период с 2011 по 2013 годы. За последние годы против артиста подобные обвинения выдвигали 15 человек, но в итоге все дела были закрыты.
Кевин Спейси получил две премии «Оскар» за роли в фильмах «Подозрительные лица» и «Красота по-американски», а также был художественным руководителем лондонского театра «Олд Вик» с 2003 по 2015 год. Актер также снялся в популярнейшем политическом сериале Netflix «Карточный домик». Но в последние годы по его кинокарьере был нанесен мощнейший удар после того, как в адрес звезды посыпались обвинения в неподобающем сексуальном поведении в отношении лиц одного с ним пола.
Читайте также:
Бывшего мужа певицы Кэти Перри обвиняют в сексуальных домогательствах
Женщины-делегаты массово пожаловались на домогательства на конференции ООН
Жерар Депардье обвиняется в сексуальных домогательствах
26 июля суд в Лондоне оправдал Кевина Спейси по делу о домогательствах в отношении четырех мужчин в период с 2011 по 2013 годы. За последние годы против артиста подобные обвинения выдвигали 15 человек, но в итоге все дела были закрыты.
Читайте также:
Бывшего мужа певицы Кэти Перри обвиняют в сексуальных домогательствах
Женщины-делегаты массово пожаловались на домогательства на конференции ООН
Жерар Депардье обвиняется в сексуальных домогательствах
Артем Путинцев