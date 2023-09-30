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Daily Beast: Кевина Спейси вновь обвинили в сексуальных домогательствах

30 сентября 2023, 03:40
Фото: iStock/Professor25

Фото: iStock/Professor25

Американского актёра, двукратного лауреата премии «Оскар» Кевина Спейси вновь обвинили в сексуальных домогательствах к мужчинам, сообщает газета Daily Beast.
По сведениям издания, в 2016 году звезда Голливуда несколько раз домогался до массажиста и предлагал ему деньги за сексуальные услуги. При этом тот заявил, что не мог отменить сеанс, потому что Спейси каждый раз осуществлял запись на сеанс под чужим именем.

26 июля суд в Лондоне оправдал Кевина Спейси по делу о домогательствах в отношении четырех мужчин в период с 2011 по 2013 годы. За последние годы против артиста подобные обвинения выдвигали 15 человек, но в итоге все дела были закрыты.


Кевин Спейси получил две премии «Оскар» за роли в фильмах «Подозрительные лица» и «Красота по-американски», а также был художественным руководителем лондонского театра «Олд Вик» с 2003 по 2015 год. Актер также снялся в популярнейшем политическом сериале Netflix «Карточный домик». Но в последние годы по его кинокарьере был нанесен мощнейший удар после того, как в адрес звезды посыпались обвинения в неподобающем сексуальном поведении в отношении лиц одного с ним пола.

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#суд
#актёр
#секс
#обвинение
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NYT: В США спустя 27 лет предъявили обвинение по делу об убийстве Тупака Шакура
30 сентября 2023, 02:44

Фото: iStock/Carlo_Prearo

В США спустя 27 лет предъявили обвинение по делу об убийстве легендарного рэпера Тупака Шакура. Главный фигурант — Дуэйн Кит Дэвис, арестован. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.
Дэвис был одним из лидеров преступных группировок Лас-Вегаса в 1996 году. В своих мемуарах, которые были опубликованы ещё в 2019 году, он писал, что конфликт спровоцировал сам рэпер, якобы напавший на его племянника. Именно этого племянника по имени Орландо Андерсона полиция ранее подозревала в убийстве Шакура, однако тот погиб в перестрелке ещё в 1998 году.

Убийство Тупака Шакура произошло в Лас-Вегасе 7 сентября 1996 года. Машину, в которой находился рэпер, расстреляли из остановившегося рядом автомобиля.

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#рэп
#убийство
#музыканты
#сша
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Работы модельера Зайцева за небольшие деньги продают на аукционе
Три ранее неизвестные картины кутюрье Зайцева продают на аукционе
29 сентября 2023, 21:51

Фото: iStock/AnnaStills

В аукционном доме «Художественный» вечером 29 сентября началась продажа полотен, датированных разными веками. Среди них есть и неизвестные ранее работы скончавшегося в этом году модельера Вячеслава Зайцева.
«Дни.ру» уточняет, что речь идёт о трёх полотнах, написанных модельером в 1970-х годах. Первый лот аукциона – карандашный рисунок «Обнажённая» смоимостью 27 тысяч рублей. Второй лот – акварельный эскиз костюма за 20 тысяч рублей. И третий – «Пейзаж с фигурой» за 14 тысяч рублей.

Помимо работ известного кутюрье, на аукционе продаются иконы XVII века, картины в стиле кубизм XX века и несколько полотен импессионистов.

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#аукцион
#продажа
#картины
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Актёр Белый ополчился против российских артистов, гастролирующих в Израиле
Актёр Белый выступил с петицией против допуска российских артистов в Израиль
29 сентября 2023, 20:36

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Покинувший Россию актёр Анатолий Белый высказался против выступления своих коллег на сценах в Израиле, в котором он теперь живёт. Об этом сообщает «Утро.ру».
В своих соцсетях Белый организовал петицию за то, чтобы не допускать в страну актёров из России, поддерживающих СВО.

Как уточняет «Утро.ру», актёр призывает не дать возможности россиянам заработать деньги на гастролях. 

Также своим сообщением Белый пытается добиться отмены выступлений в Израиле актёров Сергея Никоненко и Ирины Муравьёвой, у которых запланированы спектакли в нескольких городах страны.

Ранее, летом текущего года, пришлось отменить гастроли театру «Ленком», в котором до отъезда из России служил Белый. Показ спектакля «Поминальная молитва», который был назначен на октябрь, отменён, по предположению директора театра Марка Варшавера, не без участия Белого. 

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#израиль
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#актёр
#театр
#сво
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Филипп Киркоров удивил поклонников новой прической и цветом волос
Певец Филипп Киркоров сменил имидж и стал пепельным блондином
29 сентября 2023, 16:07

Фото: istock / champja

Российский артист Филипп Киркоров появился на публике в новом имидже — певец сменил прическу и теперь он пепельный блондин. Фотографии появились в социальных сетях, сообщает ОСН.
Артист принял участие в гала-ужине, посвященном 18-летию совместной работы с продюсером Яной Рудковской и певцом Димой Биланом. Певец предстал перед публикой с волосами пепельного оттенка и новой стрижкой.

Ранее Киркоров рассказывал, то что обратился к пластическому хирургу из-за того, что в сеть попали его снимки с отдыха на море. Артисту не понравился его внешний вид из-за лишнего веса и у него развились комплексы. 

«Я благодарен этой крысе, которая сняла меня исподтишка. Я ей благодарен, на самом деле, потому что она стала одним из мотиваторов того, что нужно что-то менять», — объяснил певец.
Артист также признался, что только после пластической операции смог раздеваться и загорать на пляже, как раньше.

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#море
#операции
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#киркоров
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Россиянка подала в суд на блогершу Ивлееву за мат в роликах
29 сентября 2023, 12:51

Фото: iStock/Michał Chodyra

На одну из самых популярных девушек в России Анастасию Ивлееву подали в суд, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, 38-летняя жительница Челябинской области посмотрела 84 ролика звезды YouTube и пришла в культурный шок. Обилие мата и неуместных жаргонизмов ужаснули женщину, и она решила подать на Ивлееву в суд.

Моральный ущерб, нанесенный ей творчеством блогерши, женщина оценила в один миллион рублей. Она также заявили, что ролики Ивлеевой развращают молодежь, и попросила заблокировать ее канал. 

Жалоба россиянка была рассмотрена и отправлена на экспертизу, теперь Ивлеевой может грозить реальное судебное дело.

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«Сухонькая старушка в парике»: Пугачёва медленно чахнет в Израиле

Актриса Асмус получила сложный перелом ноги со смещением

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#мат
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«Сухонькая старушка в парике»: Пугачёва медленно чахнет в Израиле
Соседи перестали узнавать Аллу Пугачеву из-за изменений в ее внешности
29 сентября 2023, 11:22

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Жизнь в Израиле медленно «гасит» народную артистку СССР Аллу Пугачёву, ее даже перестали узнавать соседи, сообщает «Комсомольская правда».
Примадонна с семьёй проживает в Герцлии. Соседи артистки часто видят ее на улице и в магазинах. По их словам, Пугачёва сильно сдала и превратилась в «сухонькую старушку в парике».

Ранее самая популярная женщина в России совсем перестала прихорашиваться, носить макияж и украшения. Видимо, жить на чужбине отняла у пожилой женщины последние силы.

Напомним, в сентябре 2022 года Алла Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным* и детьми перебралась в Израиль на постоянное место жительства. В России супруги распродали недвижимость, певица разорвала связи со всеми бизнес-партнерами.

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*Является иностранным агентом

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Актриса Асмус госпитализирована с серьезной травмой
Актриса Асмус получила сложный перелом ноги со смещением
28 сентября 2023, 17:13

Фото: iStock/necati bahadir bermek

Актриса Кристина Асмус получила серьезную травму ноги. Об этом сообщает «Утро.Ру».
Сообщается, что инцидент произошел с актрисой во время съемок в Выборге. Асмус должна была высоко подпрыгнуть в рамках сцены, однако упала на подвернутую ногу. Отмечается, что у актрисы серьезный перелом ноги со смещением. Ей потребуется операция.

«Высокий прыжок, приземление на подвернутую ногу всем весом, еще и с сильной инерцией. Хруст был на весь Выборг», — цитирует Асмус «Утро.Ру».

Ранее сообщалось о том, что итальянская звезда кино Софи Лорен была госпитализирована после несчастного случая в ее доме в Женеве. 

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«С трудом ходит и тихо говорит»: актер Ширвиндт посетил сбор труппы театра Сатиры
28 сентября 2023, 16:58

Фото: iStock/Veronika Saratovtseva

89-летний актер и режиссер Александр Ширвиндт появился на мероприятии по случаю сбора труппы театра Сатиры. Об этом пишут «Дни.Ру».
Отмечается, что многие актеры приветствовали и благодарили Ширвиндта за его вклад в искусство. Сразу после завершения мероприятия, Ширвиндт, опираясь на костыль и руку помощницы, покинул театр.

«Мы вас любим!», — цитируют «Дни.Ру» слова сотрудников разных цехов театра.

Напомним, Александр Ширвиндт является президентом Московского академического театра сатиры с ноября 2021 года, с 2000—2021 года был художественным руководителем театра. В кино Ширвиндт снимался с 1956 года, исполнял различные роли в картинах «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Двенадцать стульев», «Вокзал для двоих» и других.

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«Падкие женщины»: Певица Анкудинова рассказал в чем секрет успеха SHAMAN
Диана Анкудинова объяснила популярность певца SHAMAN
28 сентября 2023, 16:48

Фото: istock / cookelma

Российская певица Диана Анкудинова объяснила причину популярности певца SHAMAN. Об этом она рассказала в интервью журналистке Ксении Собчак для ее YouTube-проекта «Осторожно, Собчак».
По мнению певицы его песни похожи на какие-то другие. Для Дианы это большой показатель и она понимает как делаются такие хиты. Кроме того, она отметила, что образ Ярослава Дронова работает, так как он парень, а женщины являются очень падкой аудиторией.

Но при этом, песня артистки «Я Россией тебя зову» не смогла повторить успех хита Шамана. Анкудинова заявила, что не гонится за большой аудиторией.

Диана Анкудинова — талантливая певица, многократная обладательница Гран-при всероссийских и международных конкурсов вокала. Выступления Дианы Анкудиновой набирали сотни миллионов просмотров на YouTube.  Девушка побеждала во втором сезоне на проекте «Ты супер!» на канале НТВ, а также в музыкальном шоу «Шоумаскгоон» в 2021 году. 

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