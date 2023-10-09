Дима Билан навестил манулов в зоопитомнике под Волоколамском

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Певец Дима Билан стал гостем Центра воспроизводства редких видов животных, расположенного вблизи посёлка Сычёво под Волоколамском. Об этом сообщается в телеграм-канале питомника.
«Звезда российской эстрады навестил живущих в зоопитомнике манулов. Он смог не только понаблюдать за удивительными животными вблизи, но и поиграть с ними», – сказано в сообщении.Артист признался, что получил незабываемые впечатления и положительные эмоции от общения с пушистыми созданиями.
Читайте также:
Портрет погибшего в зоне СВО волоколамца передали его семье
В Волоколамске пройдет форум «Эмоциональный код. Волонтёры»
В Волоколамске расчистили дорогу от поваленного дерева
Лора Луганская