Директор Лады Дэнс сообщил об ухудшении ее состояния после ДТП

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Директор Лады Дэнс Сергей Пудовкин заявил об ухудшении состояния певицы после страшного ДТП, в которое она попала 5 августа.
«К сожалению, врачи запретили сегодня общаться с Ладой. Это связано с ухудшением ее самочувствия. Сейчас реальная проблема с ее здоровьем», - цитирует РИА Новости Пудовкина.
По его словам, минувшей ночью артистке провели уже вторую операцию на лице, чтобы скрыть следы от имеющихся порезов и разрывов.
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