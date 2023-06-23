Директор Нагиева прокомментировала слухи об эмиграции телеведущего

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Директор Дмитрия Нагиева заявила, что телеведущий не покидал Россию
Директор актера и телеведущего Дмитрия Нагиева Елена Шайкина прокомментировала слухи о его эмиграции, передает «Абзац». По словам Шайкиной, Нагиев не покидал Россию и не планирует.
Она также добавила, что у Нагиева много работы в России.
Напомним, в прошлом году Нагиев стал реже выходить на связь с поклонниками и взял творческий отпуск на Первом канале.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что половина уехавших россиян осенью 2022 года вернулась в Россию.
Она также добавила, что у Нагиева много работы в России.
«Новые проекты идут один за другим, премьера за премьерой», — отметила Шайкина.
Напомним, в прошлом году Нагиев стал реже выходить на связь с поклонниками и взял творческий отпуск на Первом канале.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что половина уехавших россиян осенью 2022 года вернулась в Россию.
Екатерина Коршунова