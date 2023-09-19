Добронравов не оставил завещание на шикарную квартиру по соседству с Земфирой*

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«В наследство Добронравова входит квартира на Фрунзенской набережной столицы, рядом с которой находится недвижимость певицы Земфиры*. Примерная стоимость квартиры Добронравова составляет сто миллионов рублей», — приводит «Утро.Ру» слова друзей семьи.
Сообщается, что Добронравов не оставил завещание, по причине того, что у него и Александры Пахмутовой не было детей. Поэтому единственной наследницей всего становится вдова поэта.
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*признана в России иностранным агентом