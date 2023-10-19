Дочь Юдашкина продала унаследованную от отца квартиру на Манхэттене

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Дочь Валентина Юдашкина Галина продала квартиру в Нью-Йорке, доставшуюся ей по наследству. Об этом она рассказала в Youtube-шоу «Алена, блин!».
Девушка рассказала, что продать квартиру отца на Манхэттене было непросто, поскольку дом является кооперативом, а значит во владении находится не только квартира, но и целый кусок дома.
Галина Юдашкина отметила, что не жалеет о продаже недвижимости покойного отца.
Наследница кутюрье не стала уточнять точную сумму сделки, отметив лишь, что квартира стоит более один миллион долларов.
Также Юдашкина рассказала, что по наследству ей было передано помещение Дома моды в центре Москвы, офис компании на Кутузовском проспекте, загородный дом семьи и две квартиры, одна из которых принадлежит бабушке, живущей в Израиле.
Напомним, что модельер Валентин Юдашкин умер 2 мая этого года на 60-м году жизни.
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Галина Юдашкина отметила, что не жалеет о продаже недвижимости покойного отца.
Также Юдашкина рассказала, что по наследству ей было передано помещение Дома моды в центре Москвы, офис компании на Кутузовском проспекте, загородный дом семьи и две квартиры, одна из которых принадлежит бабушке, живущей в Израиле.
Напомним, что модельер Валентин Юдашкин умер 2 мая этого года на 60-м году жизни.
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Анастасия Чинкова