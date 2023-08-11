Долгий бракоразводный процесс Джоли и Питта завершен

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Судебный процесс по разводу голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта завершился спустя семь лет. Об этом сообщает In Touch Weekly.
Отмечается, что трое несовершеннолетних детей пары останутся с Джоли. Питт сохраняет за собой право на посещение детей. Он также выплатит 250 миллионов долларов бывшей жене за полный контроль над виноградником, от владения которым Джоли отказалась.
По данным издания, исход долгих судебных тяжб — «большая победа для Питта».
Напомним, барбадосская певица Рианна стала матерью во второй раз. Сообщается, что артистка родила дочь. Известно, что Рианна уже выписана из роддома и в данный момент восстанавливается в особняке в Лос-Анджелесе. Инсайдеры говорят, что дочь- копия певицы. Рианна сообщила о второй беременности во время «Супербоула — 2023», спустя 9 месяцев после первых родов.
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Екатерина Коршунова