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Долгий бракоразводный процесс Джоли и Питта завершен

Анджелина Джоли и Брэд Питт окончательно развелись спустя 7 лет судов
11 августа 2023, 19:02

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Судебный процесс по разводу голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта завершился спустя семь лет. Об этом сообщает In Touch Weekly.
Отмечается, что трое несовершеннолетних детей пары останутся с Джоли. Питт сохраняет за собой право на посещение детей. Он также выплатит 250 миллионов долларов бывшей жене за полный контроль над виноградником, от владения которым Джоли отказалась.

По данным издания, исход долгих судебных тяжб — «большая победа для Питта».


Напомним, барбадосская певица Рианна стала матерью во второй раз. Сообщается, что артистка родила дочь. Известно, что Рианна уже выписана из роддома и в данный момент восстанавливается в особняке в Лос-Анджелесе. Инсайдеры говорят, что дочь- копия певицы. Рианна сообщила о второй беременности во время «Супербоула — 2023», спустя 9 месяцев после первых родов.

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#суд
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Певица Рианна стала матерью во второй раз
10 августа 2023, 17:39

Фото:istockphoto/netrun78

Барбадосская певица Рианна стала матерью во второй раз. Сообщается, что артистка родила дочь.
Media Take Out, ссылаясь на близких певицы, сообщило эту новость. Известно, что Рианна уже выписана из роддома и в данный момент восстанавливается в особняке в Лос-Анджелесе. Инсайдеры говорят, что дочь- копия певицы.
 
Рианна сообщила о второй беременности во время «Супербоула — 2023», спустя 9 месяцев после первых родов. В мае 2022 года Рианна и её бойфренд Раким Майерс (A$AP Rocky) стали родителями сына RZA.
 
Рианна – обладательница 8 Грэмми, 6 American Music Awards, специальной награды Icon Award, а также 18 наград Billboard Music Awards.

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#певица
#роды
#дети
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Сбежавшая из России Пугачева выступает в сочинском кафе
Алла Пугачева, переехавшая в Израиль, выступает в кафе Сочи
09 августа 2023, 18:38

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российскую примадонну Аллу Пугачеву засняли во время выступления в курортном поселке Краснодарского края Лазаревское, кадры публикует Telegram-канал SHOT.
В сентябре 2022 года Алла Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным* и детьми перебралась в Израиль на постоянное место жительства. В России супруги распродали недвижимость, певица разорвала связи со всеми бизнес-партнерами. Как звезда покинувшая Родину народная артистка СССР очутилась на выступлении в Сочи - пока не ясно.
Напомним, пользователи интернета осудили звезду российской эстрады Аллу Пугачеву, после того как она вышла на сцену в Израиле вместе с группой «Машина времени». В интернете также отметили, что примадонна подозрительно сильно исхудала.

​*Признан ​иноагентом на территории РФ.

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#алла пугачёва
#сочи
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«Надеюсь завтра с ней поговорить»: Директор Лады Дэнс сообщил об улучшении её состояния
Директор Лады Дэнс сообщил об улучшении состояния певицы
09 августа 2023, 15:52

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Состояние певицы Лады Дэнс улучшилось, ожидается, что завтра она сможет дать небольшой комментарий. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Состояние Лады Дэнс сегодня улучшилось. Подозрения на перелом позвоночника не подтвердились.

Врачи диагностировали артистке ушиб мозга и запретили разговаривать. Она смогла отправить близким лишь маленькие сообщения, в основном состоящие из смайликов.

Директор певицы Сергей Пудовкин, комментируя улучшение состояния Дэнс, выразил надежду на то, что завтра она сможет разговаривать.

Ранее сообщалось, что певица Лада Дэнс попала в ДТП около Подольска. Её госпитализировали с тяжёлыми травмами. После операции на лице её состояние ухудшилось.

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#дтп
#госпитализация
#шоу-бизнес
#певица
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Армянские общественники подадут жалобу на фронтмена Little Big Илью Прусикина*
09 августа 2023, 14:52

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В Армении общественники подадут жалобу в прокуратуру на фронтмена группы Little Big Илью Прусикина*. Об этом сообщает армянский культурный центр «Священная Армения» в соцсетях.
Уточняется, что причиной недовольства общественников стало осквернение христианского креста и оскорбление чувств верующих. В Рождество Прусикин* надел костюм священнослужителя и использовал крест в качестве скейтборда.

Жалобу планируется подать 9 августа. Также в планах у общественников – отменить концерт Little Big в Армении, который должен состояться 12 августа.

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#армения
#жалобы
#концерт
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В ФНС прокомментировали слухи о долгах Ивана Урганта
В ФНС опровергли информацию о проверке Урганта на предмет сокрытия доходов
08 августа 2023, 18:20

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

В сети появилась информация о том, что российского шоумена Ивана Урганта проверяют на предмет сокрытия доходов с корпоративов. Эти информацию прокомментировали в пресс-службе ФНС в интервью «РИА Новости».
«В настоящее время ФНС России не осуществляются проверочные мероприятия в отношении Урганта Ивана Андреевича», - заявили представители ФНС.

При этом, сам телеведущий на эту информацию пока никак не отреагировал. 

Напомним, последний выпуск шоу «Вечерний Ургант» вышел в эфир 21 февраля 2022 года. После этого передачу закрыли. После этого Ургант пропал с глаз широкой общественности, и появляется на публике крайне редко. Однако, известно, что он стал гораздо чаще выступать в роли ведущего различного рода мероприятий, таких как корпоративы и свадьбы. В сокрытии именно этих доходов звезду российского ТВ заподозрили онлайн-пользователи. 

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#фнс
#телевидение
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Общественники требуют запретить концерт Алены Швец из-за пропаганды ЛГБТ
08 августа 2023, 15:26

Фото: istockphoto/Sonate

Следственный комитет РФ и министерство культуры проверят певицу Алену Швец на предмет пропаганды ЛГБТ. Кроме того, общественники требуют отменить ее концерт в Санкт-Петербурге, назначенный на 31 августа.
С жалобой на артистку обратились участники движения «Зов предков». Как сообщает телеграм-канал SHOT, активисты недовольны тем, что песни Швец, как они считают, пропагандируют однополые отношения, алкоголь, ненормативную лексику, деградацию, насилие, что может причинить вред психике ее несовершеннолетних поклонников.

В июле концерт исполнительницы уже был отменен в Нижнем Новгороде. Тогда организаторы объяснили отмену техническими причинами. Однако показательно то, что она произошла после обращения в Генеральную прокуратуру представителей Лиги безопасного интернета. Причина та же — распространение ЛГБТ-пропаганды среди детей. Позже участники движения Росмолодежь сообщили о блокировке песни Швец на трех платформах.

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#алкоголь
#насилие
#концерт
#вред
#активисты
#лгбт
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Директор Лады Дэнс сообщил об ухудшении ее состояния после ДТП
08 августа 2023, 14:17

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Директор Лады Дэнс Сергей Пудовкин заявил об ухудшении состояния певицы после страшного ДТП, в которое она попала 5 августа.
«К сожалению, врачи запретили сегодня общаться с Ладой. Это связано с ухудшением ее самочувствия. Сейчас реальная проблема с ее здоровьем», - цитирует РИА Новости Пудовкина.

По его словам, минувшей ночью артистке провели уже вторую операцию на лице, чтобы скрыть следы от имеющихся порезов и разрывов.

Напомним, 5 августа Дэнс была срочно госпитализирована после ДТП на трассе около подмосковного Подольска. Её увезли на скорой помощи с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом позвоночника. При этом артистка и её адвокат собираются подать в суд на транспортную компанию, которая перевозила певицу. Певица планирует подать иск в размере 12 млн рублей.По её мнению, именно компания-перевозчик виновата в случившемся, поскольку не обеспечила безопасность перевозок.

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#врачи
#новости
#суд
#дтп
#безопасность
#адвокат
#певица
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Родным запретили посещать Ладу Дэнс из-за ее ухудшившегося состояния
08 августа 2023, 13:06

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Состояние Лады Дэнс, которая находится в больнице после автомобильной аварии, резко ухудшилось. Врачи запретили родным и близким все посещения, чтобы лишний раз не беспокоить артистку.
Ночью ей была проведена операция на лице, чтобы оптимизировать порезы и разрывы после аварии. Однако после хирургического вмешательства и дозы обезболивающих средств певице стало плохо. Она с трудом дышит и почти не разговаривает, сообщает телеграм-канал SHOT.

Лада Дэнс попала в аварию в субботу, 5 августа, на трассе М-2 «Крым» в Подольске. Автомобиль, в котором ехала артистка, на скорости врезался в иномарку, стоявшую на проезжей части. Ранее эта машина попала в другое ДТП. В результате столкновения пострадали четыре человека. Водитель автомобиля певицы госпитализирован с переломами ребер и позвонков. Также в машине находились, кроме Лады Дэнс, еще две пассажирки. У одной диагностирован перелом ребра, у другой — челюсти.

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#дтп
#операция
#автомобиль
#водитель
#аварии
#машина
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Лепс встречается с девушкой, которая младше его на 40 лет
07 августа 2023, 19:43

Фото: iStock/cookelma

61-летний певец Григорий Лепс признался, что встречается с юной девушкой: она на 40 лет младше артиста.
Об этом Лепс рассказал в эфире передачи «Светская хроника» на Пятом канале.
 
«У меня есть одна девушка, я ей верен. Насколько она младше? Лет на 40», —поделился Григорий Лепс.
При этом добавил, что отношений они придерживаются свободных: артисту всё равно, что делает его девушка, но и ей должно быть всё равно, чем занимается артист.
 
Григорий Лепс развёлся в 2021 году со своей женой Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Бывшие супруги воспитывают троих детей. Лепс признаётся, что до сих пор считает бывшую жену своей семьей и часто с ней общается.

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#певец
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#отношения
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