Дубцова отказалась содержать сына до конца жизни

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Известная певица Ирина Дубцова заявила, что не будет вечно содержать своего сына Артема. Об этом пишут «Дни.ру».
Отмечается, что Дубцова хочет обеспечить своему сыну Артему беззаботную жизнь, однако при этом убеждена, что как только Артем обретет финансовую независимость, то перестанет просить деньги. Певица также не видит ничего плохого в том, что она купила своему сыну две квартиры в Москве и Дубае.
Напомним, ранее известный стилист Сергей Зверев вычеркнул из завещания своего приемного сына. Он взял мальчика из детского дома в трехлетнем возрасте и воспитывал его, но позже между отцом и сыном произошел разлад.
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«Мой сын точно не мажор и сидеть на моей шее не будет. Не исключено, что в скором времени я с удовольствием буду сидеть на его», — приводят слова певицы «Дни.ру».
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Екатерина Коршунова