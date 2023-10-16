Дядя актера Ефремова завещал свое состояние семье погибшего в ДТП с племянником

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Дядя актера Михаила Ефремова завещал свое состояние семье мужчины, который погиб в ДТП с его племянником, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, в столичную адвокатскую контору пришло письмо, в котором 79-летний концертмейстер Александр Покровский просит завещать все деньги, которые останутся после его смерти, семье водителя-экспедитора Сергея Захарова, который погиб в автомобильной аварии, устроенной Ефремовым в 2020 году в центре Москвы.
Свою квартиру в шаговой доступности он Кремля он завещал передать Министерству Культуры РФ.
Мужчина также заявил, что племянник оказывал на него давление и заставлял вписать свое имя в завещание. Напомним, что Ефремов третий год отбывает наказание в колонии общего режима.
В настоящий момент адвокаты будут связываться с семьей Захарова и уточнять, готовы ли они принять оставленное им состояние Покровского. При этом, где находится сам концертмейстер - неизвестно.
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Свою квартиру в шаговой доступности он Кремля он завещал передать Министерству Культуры РФ.
В настоящий момент адвокаты будут связываться с семьей Захарова и уточнять, готовы ли они принять оставленное им состояние Покровского. При этом, где находится сам концертмейстер - неизвестно.
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Евгения Парфентьева