Джоли категорически осудила действия Израиля в Газе

Российский музыкант Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «‎Выпьем за любовь». Под брендом планируется продажа алкогольных, безалкогольных напитков и даже молочных продуктов. Роспатент утвердил заявку, поданную в апреле этого года. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.