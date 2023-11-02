Джоли категорически осудила действия Израиля в Газе

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Звезда Голливуда, актриса, кинорёжиссёр и фотомодель Анджелина Джоли жёстко осудила действия Израиля в секторе Газа. Об этом обладательница премии «Оскар» и трёх премий «Золотой глобус» написала в своём Instagram*
«Это преднамеренная бомбардировка попавшего в ловушку населения, котором некуда бежать. Газа была тюрьмой под открытым небом почти два десятилетия и быстро превращается в массовое захоронение. 40% убитых — невинные дети», — написала кинозвезда.Удары, которые Израиль нанёс по лагерю беженцев в секторе Газа, могу быть признаны военным преступлением, об этом сообщило ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) на своей странице в соцсети X. В УВКПЧ также отметили, что решительно осуждают действия Израиля, которые привели к гибели 3,5 тысяч детей в секторе Газа. Представители организации призвали к немедленному прекращению огня в Газе, спасении детей и признании суверенитета Палестины.
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Артем Путинцев