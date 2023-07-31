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Джонни Депп посетит Россию в ноябре

31 июля 2023, 16:22

Фото: iStock/dannikonov

Американский актёр Джонни Депп планирует посетить Россию в ноябре этого года. Об этом сообщает ТАСС.
Целью приезда артиста станет запись совместного трека с российской группой «ЯМОРЕ». А также выступление с собственной музыкальной группой Hollywood Vampires в рамках международного тура.

Пиар-менеджер «ЯМОРЕ» сообщила, что в настоящее время состояние Джонни ещё не стабилизировалось после потери сознания в Будапеште. Но в группе выражают надежду на скорейшее выздоровление артиста и приезд в Россию.


Приезд звезды назначен на 10 ноября.

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#актёр
#артист
#концерт
#россия
#музыка
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Гарик Сукачёв опубликовал видео с извинениями из больницы
30 июля 2023, 16:52

Фото: iStock/Pro2sound

Рок-музыкант Гарик Сукачёв опубликовал видео из больницы. В нем Сукачёв извинился перед зрителями, которые планировали посетить его концерт в Карелии. Об этом пишет телеграм-канал 112.
По словам музыканта, на концерте в Карелии выступит его команда, сам Сукачёв пообещал приехать туда еще раз и выступить.

Сообщается, что Сукачёв опроверг слухи, что госпитализация была связана с проблемами, которые вызвало употребление алкоголя.

Напомним, ранее медики экстренно госпитализировали 63-летнего Гарика Сукачёва. Тем, кто купил билеты на его концерт, деньги обещают вернуть. 

30 июля также госпитализировали актрису Ирину Мирошниченко. Медики диагностировали грипп в тяжелой форме.81-летняя Ирина Мирошниченко почувствовала недомогание сегодня утром. Из-за ухудшения состояния врачи решили госпитализировать артистку.

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#врачи
#концерт
#грипп
#госпитализация
#билеты
#медики
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Вера Брежнева вернулась в родную Украину
28 июля 2023, 19:00

Фото: iStock/marchmeena29

Певица Вера Брежнева развелась с мужем и уехала на Украину. Об этом сообщает «Утро.ру».
Уже несколько месяцев не угасают слухи о том, что Вера Брежнева развелась с мужем, продюсером Константином Меладзе. Считается, что именно артистка стала инициатором разрыва, поскольку была недовольна молчанием мужа. Брежнева требовала, чтобы он публично высказывался против России.

Вера уехала в Киев и поселилась в квартире, доставшейся ей после раздела имущества, сообщает «Утро.ру».

На своей странице в одной из соцсетей она написала: «Моя самая долгожданная поездка».

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Блогер Ида Галич рассказала о новом взгляде на отношения после развода
28 июля 2023, 17:16

Фото: iStock/BrianAJackson

Известная телеведущая и блогер Ида Галич рассказала о своём взгляде на мир после развода. Об этом сообщает «Дни.ру».
Галич вышла замуж за Алана Басиева после полугода отношений. Но брак продлился недолго. Родив сына, телеведущая развелась с супругом. Развод дался ей тяжело, быть матерью одиночкой – не то, о чём мечтала Галич. Однако она смогла найти в себе силы и жить дальше, но уже с философским мировоззрением.

На фестивале VK Fest 2023 она рассказала поклонникам о своём печальном опыте, но посоветовала не унывать, а запомнить, что, «если ты понял, в чём урок, отпусти учителя». Также она добавила, что научилась в каждом человеке видеть того, кто даст ей какие-то новые знания и умения, отмечает «Дни.ру».

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#отношения
#шоу-бизнес
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Variety: Церемония вручения премии Emmy будет перенесена из-за забастовки в Голливуде
28 июля 2023, 10:48

Фото: istockphoto/celafon

Церемония вручения телевизионной премии Emmy может не состояться в назначенный срок впервые с 2001 года. Это связано с забастовками актеров и сценаристов в Голливуде.
Церемония должна была в 75-й раз пройти 18 сентября, сообщает журнал Variety. Новая дата пока остается неизвестной. По данным издания, церемонию проведут в январе 2024 года. Однако Академия телевизионных наук и искусств США, которая вручает премию, настаивает на проведении награждения лауреатов уже в ноябре. Вероятно, все будет зависеть от хода забастовки, которая началась 14 июля и практически парализовала все производство в американской киноиндустрии. Актеры и сценаристы требуют увеличения оплаты труда, компенсации переработок, а также выступают за ограничение использования искусственного интеллекта в кинопроизводстве.

В предыдущий раз церемония вручения Emmy переносилась в 2001 году из-за террористических атак на башни-близнецы и начала военной операции США в Афганистане.

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Блогер Валерия Ивлева рассказала, что в её семье всегда прав муж
27 июля 2023, 18:11

Фото: iStock/SewcreamStudio

Блогер Валерия Ивлева рассказала в беседе с «Газетой.ру» о тонкостях взаимоотношений с мужем – известным шеф-поваром Константином Ивлевым.
Блогер заявила, что никогда не спорит с мужем, даже если уверена, что он неправ. Она уверена, что лучше жить в гармонии, а если возникают конфликты, то нужно понять, что в семье два мнения и принять это.

Валерия также рассказала корреспонденту «Газеты.ру», что подарила мужу кружку с надписями: на одной стороне – «Шеф всегда прав, а если не прав, то посмотрите с другой стороны». А с другой – «Шеф всегда прав». Этот подарок Ивлев хранит в своём кабинете на работе.

Напомним, что Валерия Ивлева стала женой известного шефа в 2021 году, у них есть дочь Ника. До этого брака Ивлев был женат на девушке Марии. Брак продлился 23 года и подарил паре сына и дочь. Многие обвиняли Валерию в разрушении брака, но в одном из интервью Константин сказал, что «никто никого не предавал, всё случилось, как должно было случиться».

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#блогер
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Актёр Бурляев вспомнил о работе с Ниной Дробышевой
27 июля 2023, 17:55

Фото: iStock/thanasus

Народный артист России Николай Бурляев поделился воспоминаниями об актрисе театра и кино Нине Дробышевой.
Артист играл вместе с Дробышевой в спектакле «Цезарь и Клеопатра», они исполнили роли брата и сестры. Как вспоминает Бурляев, они сотрудничали очень нежно и тепло. Однако артист сожалеет, что мало общался с коллегой по сцене в жизни.

«Нина Дробышева относится к этой плеяде тех, чьи имена уже вписаны золотом в историю советского кинематографа», – заявил артист в беседе с RT.

Ранее сообщалось, что народная артистка России Нина Дробышева скончалась на 85-м году жизни.

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Кузя из «Универа» рассказал о возвращении сериала
27 июля 2023, 16:50

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актёр Виталий Гогунский, ставший популярным благодаря роли Кузи в «Универе», рассказал в беседе с NEWS.ru о перезапуске сериала.
Актёр рассказывает, что на площадке царит лёгкая и дружелюбная атмосфера. В создании сериала участвуют мастера своего дела. Так, например, режиссёр Сергей Литовчин учился в Голливуде, окончил ВГИК.

Виталий уточнил в беседе с NEWS.ru, что в новом сезоне сериала его роль сильно изменится. Теперь он уже не простой студент, а успешный бизнесмен. Остальные герои тоже построили карьеру, имеют детей. Поэтому сериал называют драматической комедией, которая, по словам актёра, является излюбленным жанром русского зрителя.

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Певец Тишман рассказал, как видят его окружающие
27 июля 2023, 14:01

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Певец и композитор Марк Тишман рассказал, что специально создаёт образ спокойного и тихого человека. Об этом сообщает «Дни.ру».
Артист рассказал, что люди не зря считают его уравновешенным человеком. Он действительно транслирует в мир гармонию. Хотя на деле может быть другим.

«Дни.ру» передаёт один из случаев, который однажды случился с певцом. Однажды, находясь в Лондоне, он опоздал на самолёт до Москвы. Он был очень раздражён, пытался оперативно решить сложившуюся проблему. А на следующий день поклонник написал ему, что узнал артиста в аэропорту и поразился его спокойствием и атмосферой гармонии, которая будто так и витала около него.

Но не все люди видят Тишмана таким. Друзья называют его «сумасшедшим психопатом», но артист не обижается, а, напротив, считает тихих психопатов самыми интересными людьми.

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Известный телеведущий Рогов рассказал, как напрасно ушёл с СТС
27 июля 2023, 12:00

Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

Известный стилист Александр Рогов рассказал, как неудачно покинул канал СТС. Об этом сообщает «Утро.ру».
Александр Рогов стал гостем YouTube-шоу Анастасии Ивлеевой «AgentShow. Дачный сезон». Там он рассказал, что много лет работал над проектом на СТС, целью которого было изменить жизнь уставшим от быта героиням. Но сейчас он понял, что ощущает некое стеснение.

Позднее он получил очень выгодное предложение от ТНТ. Канал предлагал высокий гонорар и место ведущего нового шоу. Рогов согласился и ушёл с СТС к его прямому конкуренту.

Однако, сообщает «Утро.ру», на ТНТ ведущий не мог самостоятельно сказать ни слова, все действия были заранее просчитаны и внесены в сценарий. То, от чего ушёл Рогов, теперь показалось ему идеальной работой.

Тогда он решил вернуться на СТС. Это было сложно, рассказывает Рогов, поскольку он боялся, что прежний редактор не пойдёт ему навстречу. Но руководитель вошёл в положение стилиста и позволил ему вновь занять прежнюю должность.

«Вернулся, как побитая собака», – заключил Александр Рогов.

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#youtube
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