Джонни Депп посетит Россию в ноябре

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Американский актёр Джонни Депп планирует посетить Россию в ноябре этого года. Об этом сообщает ТАСС.
Целью приезда артиста станет запись совместного трека с российской группой «ЯМОРЕ». А также выступление с собственной музыкальной группой Hollywood Vampires в рамках международного тура.
Пиар-менеджер «ЯМОРЕ» сообщила, что в настоящее время состояние Джонни ещё не стабилизировалось после потери сознания в Будапеште. Но в группе выражают надежду на скорейшее выздоровление артиста и приезд в Россию.
Приезд звезды назначен на 10 ноября.
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Пиар-менеджер «ЯМОРЕ» сообщила, что в настоящее время состояние Джонни ещё не стабилизировалось после потери сознания в Будапеште. Но в группе выражают надежду на скорейшее выздоровление артиста и приезд в Россию.
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Анастасия Чинкова