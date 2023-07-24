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Джонни Деппа обнаружили без сознания в Будапеште

Blikk: Джонни Деппа госпитализировали перед концертом в Будапеште
24 июля 2023, 08:18

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Американская звезда кино Джонни Депп потерял сознание в номере отеля в Будапеште, сообщает венгерское издание Blikk.
Депп находился в Венгрии со своей музыкальной группой «Hollywood Vampires». Когда он не явился на саундчек – никто ничего не заподозрил, поскольку Депп делал это не впервые. Команда продолжила устанавливать сцену и проверять звук.

Однако, позже стало известно, что актера нашли без сознания в номере отеля. На камерах видеонаблюдения разглядели, как Депп возвращается спать в нетрезвом состоянии.


Конкретных причин случившегося менеджмент звезды не раскрывает, однако, известно, что сейчас музыкант находится в больнице в тяжелом состоянии.

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#Депп
#Будапешт
#Hollywood Vampires
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Известная телеведущая Судец обратилась к Урганту после слухов о его возвращении на телевидение
21 июля 2023, 21:35

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Заслуженная артистка России, телеведущая Татьяна Судец придерживается строгой позиции относительно возможного возвращения шоу «Вечернего Урганта» вместе с ее ведущим Иваном Ургантом в эфир Первого канала. Об этом пишет «Утро.ру».
Судец считает, что Иван Ургант запятнал себя несмываемым пятном позора, так как уехал из России во время спецоперации, а затем начал ее критиковать в соцсетях.

Телеведущая отметила, что шоу «Вечерний Ургант» было «на уровне», однако ее бессменный ведущий присоединился к «стае крыс, побежавших с корабля».

Судец подчеркнула, что Ургант и другие звезды шоу-бизнеса банально пытаются спасти все свои материальные блага.

«Опять же, деньги. А вы думаете, что бесплатно стали такими вот яростными «пацифистами»», — цитирует телеведущую «Утро.ру».

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#"Вечерний Ургант"
#Татьяна Судец
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Актриса Кристина Асмус подверглась домашнему насилию
Актриса Асмус рассказала о том, как в студенческие годы подверглась домашнему насилию со стороны партнера
21 июля 2023, 15:43

Фото: iStock/demaerre

Популярная российская актриса и кино, телеведущая Кристина Асмус рассказала о том, как подверглась домашнему насилию в студенчестве. Об этом сообщает «Дни.Ру».
Отмечается, что имя партнера, который подверг актрису насилию, Асмус называть не стала. 

«Я не выздоровела», — цитирует Асмус «Дни.Ру».

Актриса отметила, что до сих пор психологически не отошла от переживаний. Она дополнила, что в студенческие годы ей было страшно кому-то рассказать о жизни с «жестоким маньяком-абьюзером».

Напомним, ранее бывшая жена Веллитона заявила, что футболист применял к ней насилие на протяжении шести лет. Карвальо рассказала, что футболист избивал ее целых шесть лет, началось все еще до того, как они расписались. Она подала в суд на звезду футбола.

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#актриса
#Кристина Асмус
#домашнее насилие
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Известная телеведущая Судец расплакалась за кулисами шоу Малахова
21 июля 2023, 15:09

Фото: iStock/simpson

Советская телеведущая Татьяна Судец поблагодарила своего коллегу Андрею Малахову за приглашение в эфир телешоу «Песни от всей души» участников и героев спецоперации на Украине. Об этом сообщает NEWS.ru.
Судец отметила, что такие программы — правильное решение, а также  призвала показывать на телевидении больше достойных людей.

Телеведущая также рассказала о том, что встретилась в гримерной с одним из военнослужащих.

«Он меня обнял и заплакал, представляете? Взрослый мужик. У меня слезы потекли тоже», — приводит слова Судец NEWS.ru.

Напомним, ранее ведущая телешоу «Мужское/Женское» на Первом канале Юлия Барановская вызвала возмущение у аудитории своим обращением к детскому парикмахеру Тимуру. Её негодование было вызвано названием его салона красоты — «Детская пыточная». После эфира зрители высказались в защиту героя передачи, осудив Барановскую за её резкий стиль общения и утверждая, что он не сделал ничего плохого.

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#шоу
#СВО
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Роза Сябитова рассказала о возвращении в шоу «Давай поженимся!»
20 июля 2023, 20:56

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Телеведущая Роза Сябитова заявила в беседе с NEWS.ru о возвращении в качестве ведущей в шоу «Давай поженимся!» на Первом канале.
Сябитова сообщила, что телезрители увидят её вместе с бессменной ведущей Ларисой Гузеевой в новом сезоне программы. Последняя, в свою очередь, сказала о том, что целью программы, по–прежнему остаётся создание семьи и здоровых отношений.

Ранее сообщалось, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст объявил о возвращении на экраны программы «Давай поженимся!» Съёмки начнутся в середине лета, а первые выпуски выйдут уже в конце августа.

NEWS.ru напоминает, что программа выходила с 2008 по 2022 годы и была временно закрыта из-за начала специальной военной операции на Украине.

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Родион Газманов рассказал, как живёт его семья под санкциями

#шоу-бизнес
#телепрограмма
#ведущая
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Ляйсан Утяшева и Павел Воля покорили вулкан
20 июля 2023, 20:21

Фото: iStock/Anastasia Merzlikina

Заслуженный мастер спорт России по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева и шоумен Павел Воля улетели на Камчатку. Об этом сообщает издание «Дни.ру»
Супруги улетели за тысячи километров от дома, поскольку их замучила жажда приключений, им захотелось испытать новые яркие эмоции. Их ожидания воплотились в реальность, когда знаменитости покорили спящий вулкан Горелый. Утяшева посоветовала всем своим поклонникам повторить их путь, потому что он подарит бурю непередаваемых эмоций, сообщает портал "Дни.ру"

Ранее сообщалось, что поп-звезда Филипп Киркоров готовится к скорой свадьбе. Имя избранницы артист не назвал, но в его окружении заметили, насколько король российской эстрады счастлив.

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Поп-король снова собрался под венец
20 июля 2023, 04:59

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Экс-диджей поп-звезды Филиппа Киркорова и его близкая подруга Катя Гусева рассказала о том, что артист готовится к скорой свадьбе. Об этом 20 июля сообщает «Комсомольская правда».
«Он не познакомил нас, но я заметила, как у него горят глаза. Мы виделись в конце июня на дне рождении его сына Мартина. Невооруженным взглядом заметно, что он счастлив», — рассказала Гусева.

Певец и сам не так давно признался, что больше не одинок, и встретил женщину своей мечты. Однако имя ее Киркоров раскрывать отказался.

Со своей бывшей супругой Аллой Пугачевой, с которой он прожил 11 лет, артист не общается уже больше пяти лет.

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Родион Газманов рассказал, как живёт его семья под санкциями
19 июля 2023, 15:23

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Родион Газманов прокомментировал введённые против его семьи санкции. Об этом сообщает «Дни.ру».
Введение санкций против семьи началось ещё в 2014 году, когда Олег Газманов был внесён в «чёрный» список лиц, которым запрещён въезд в Латвию. Объяснялось это тем, что он вместе в Валерией и Иосифом Кобзоном «способствовали подрыву территориальной целостности и суверенитета Украины». Затем Олег и его старший сын Родион ещё неоднократно попадали под санкционные запреты. Последним числится санкционный список президента Украины Владимира Зеленского, в который в этом году попал Родион.

«Сын идет по стопам отца. А если вспомнить, какая великолепная компания находится в этих санкционных списках вместе с нами, то будет понятно: идем по правильному пути», – с улыбкой сообщил певец корреспонденту "Дни.ру"

Он также утверждает, что журналисты больше интересуются санкциями против семьи, чем сами Газмановы. 

«Нет смысла обсуждать мракобесие, которое сейчас творится. Я живу обычной жизнь – у меня нет зарубежной недвижимости и счетов там, нет яхт, которые можно было арестовать. Всё, что у меня есть, находится в России», – пояснил Родион Олегович.

В настоящее время Газманову запрещён въезд в некоторые страны, но он не расстраивается, поскольку считает, что в мире много других интересных государств, которые он может посетить. 

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#санкции
#шоу-бизнес
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Джордж Клуни призвал бороться с вирусом ЧВК «Вагнер» в Африке
19 июля 2023, 04:58

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актёр и один из основателей проекта по борьбе со спонсорами вооруженных конфликтов в Африке The Sentry Джордж Клуни призвал создать коалицию, направленную на «уничтожение бизнес-империи ЧВК “Вагнер”». Об этом говорится в колонке Клуни и сооснователя The Sentry Джона Прендергаста для издания The Economist.
Модель ЧВК «Вагнер» представляет «угрозу для мира во всем мире, прав человека и эффективного управления», и одного введения санкций против связанных с ней компаний недостаточно, считают Клуни и Прендергаст.

​По словам актера и правозащитника, ​США, ЕС и другие страны Запада должны сосредоточить свои силы на привлечении «Вагнера» к финансовой и юридической ответственности и создать специальную коалицию, основываясь на опыте противодействия ИГИЛ и «Аль-Каиде».

Они также предложили ужесточить санкции против юристов, финансистов и других людей, предположительно сотрудничающих с «вагнеровцами» в Центральноафриканской республике (ЦАР) и других африканских странах. По мнению основателей Sentry, эти меры затруднят финансирование «Вагнера» и одновременно сдержат тех, кто рассматривал возможность работать с ЧВК. 

Джордж Клуни, в частности, заявил, что ЧВК приватизировала и истощила богатства ЦАР,  «получая плату конфликтным золотом и кровавыми алмазами». Артист считает, что ЧВК, не оставляя следов, расправилась со всеми свидетелями своих злодеяний, включая женщин и детей.

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#Джордж Клуни
#ЧВК «Вагнер»
#ЦАР
#Африка
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Земфира* высказалась о возвращении в Россию
18 июля 2023, 16:56

Фото: istockphoto / cookelma

Знаменитая певица Земфира* в прошлом году уехала из России. Певица вышла на связь с поклонниками и прокомментировала переезд.
Каких-то громких высказываний, в отличии от некоторых уехавших коллег, звезда не делала. Однако, судя по всему, Земфира* вспоминает о России. Об этом сообщает «Утро. Ру». 
 
При этом, в публикациях можно увидеть, что певица не собирается возвращаться на родину.  Также, певица обрадовала поклонников новостью о том, что, возможно, скоро появяться новые песни. 

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#Земфира*
#Россия
#иноагент
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