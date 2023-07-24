Джонни Деппа обнаружили без сознания в Будапеште

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Американская звезда кино Джонни Депп потерял сознание в номере отеля в Будапеште, сообщает венгерское издание Blikk.
Депп находился в Венгрии со своей музыкальной группой «Hollywood Vampires». Когда он не явился на саундчек – никто ничего не заподозрил, поскольку Депп делал это не впервые. Команда продолжила устанавливать сцену и проверять звук.
Однако, позже стало известно, что актера нашли без сознания в номере отеля. На камерах видеонаблюдения разглядели, как Депп возвращается спать в нетрезвом состоянии.
Конкретных причин случившегося менеджмент звезды не раскрывает, однако, известно, что сейчас музыкант находится в больнице в тяжелом состоянии.
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Однако, позже стало известно, что актера нашли без сознания в номере отеля. На камерах видеонаблюдения разглядели, как Депп возвращается спать в нетрезвом состоянии.
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