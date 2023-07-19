Джордж Клуни призвал бороться с вирусом ЧВК «Вагнер» в Африке

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Актёр и один из основателей проекта по борьбе со спонсорами вооруженных конфликтов в Африке The Sentry Джордж Клуни призвал создать коалицию, направленную на «уничтожение бизнес-империи ЧВК “Вагнер”». Об этом говорится в колонке Клуни и сооснователя The Sentry Джона Прендергаста для издания The Economist.
Модель ЧВК «Вагнер» представляет «угрозу для мира во всем мире, прав человека и эффективного управления», и одного введения санкций против связанных с ней компаний недостаточно, считают Клуни и Прендергаст.
Они также предложили ужесточить санкции против юристов, финансистов и других людей, предположительно сотрудничающих с «вагнеровцами» в Центральноафриканской республике (ЦАР) и других африканских странах. По мнению основателей Sentry, эти меры затруднят финансирование «Вагнера» и одновременно сдержат тех, кто рассматривал возможность работать с ЧВК.
Джордж Клуни, в частности, заявил, что ЧВК приватизировала и истощила богатства ЦАР, «получая плату конфликтным золотом и кровавыми алмазами». Артист считает, что ЧВК, не оставляя следов, расправилась со всеми свидетелями своих злодеяний, включая женщин и детей.
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«США, ЕС и другие союзники должны сосредоточиться на привлечении “Вагнера” к финансовой и юридической ответственности. Они должны создать специальную коалицию, нацеленную на ликвидацию бизнес-империи группировки, опираясь на опыт аналогичных действий, направленных против ИГИЛ и “Аль-Каиды”», — говорится в совместной колонке актёра и правозащитника.
Джордж Клуни, в частности, заявил, что ЧВК приватизировала и истощила богатства ЦАР, «получая плату конфликтным золотом и кровавыми алмазами». Артист считает, что ЧВК, не оставляя следов, расправилась со всеми свидетелями своих злодеяний, включая женщин и детей.
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Артем Путинцев