Эдгард Запашный объяснил молчание своих коллег по поводу СВО

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Директор Большого Московского государственного цирка, дрессировщик Эдгард Запашный предположил, что те из его коллег, кто заняла выжидательную позицию и отмалчивается по поводу ситуации на Украине, имеет двойное гражданство и нечасто проводят свободное время в России.
«Анализируя, почему такие люди с большими именами позволяют себе так себя вести, я напрямую параллель провожу, что у них всех есть другое гражданство. Большую часть свободного времени они проводят не в этой стране», – прокомментировал в интервью проекту «Так сказать» «Абзаца» Запашный.
А актёр Эдуард Радзюкевич заявил, что в обществе всегда будет прослойка людей, даже среди известных и уличных, которые будут замалчивать свою позицию.
«Многие смолчали и тихо сидят. Кто-то до сих пор не понимает, как к происходящему относиться, кто-то испугался, кто-то живет по принципу «говорим одно, думаем другое, делаем третье». Эта прослойка всегда будет. Другое дело – во что это выливается? Среди молчащих есть люди куда страшнее тех, кто ляпнул языком и убежал. Они страну изнутри начинают точить», — сказал в беседе с «Петербургским дневником» Радзюкевич.
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