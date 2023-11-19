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Егор Крид подал в суд на Екатерину Мизулину

Егор Крид подал иск о защите чести и достоинства на Екатерину Мизулину
19 ноября 2023, 20:07
Фото: istockphoto / Zolnierek

Фото: istockphoto / Zolnierek

Исполнитель и музыкант Егор Булаткин, известный как Егор Крид, подал иск в Замоскорецкий суд Москвы против главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, передают РИА Новости в инстанции.
Иск относится к статье «о защите чести, достоинства и деловой репутации», в суде его подробности не раскрыли.

Уточняется, что Егор Крид подал иск из-за высказываний Мизулиной. Весной текущего года руководитель «Лиги безопасного интернета» назвала музыканта «главным скамером страны», если перевести с английского языка, то слово означает «мошенник».


Помимо этого, она несколько раз уже призывала проверить репера Егора Крида и ряд других известных личностей из-за их проектов по организации и рекламе азартных игр.

Дело пока не принято к производству. Размер претензий также не уточняется.

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#мошенник
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В Сочи певцу Николаю Носкову стало плохо во время концерта
18 ноября 2023, 20:37

Фото: istockphoto / Sonate

Певец Николай Носков в срочном порядке прервал свой концерт в Сочи из-за внезапного ухудшения самочувствия.
Telegram-канал «Сочи №1» сообщает, что певец резко ушёл со сцены. Ему внезапно стало плохо. Носков не допел свой хит «Снег». Аудитория поддержала исполнителя и начала подпевать куплеты под аккомпанемент музыкантов со сцены. После инцидента певец не вернулся к фанатам, и концерт закончился. Представители Носкова дали комментарий в Telegram-канале артиста.

«Дорогие друзья! Какой красивый город Сочи! И какой теплый и благоприятный день. Не сердитесь и не обижайтесь. Николай выступил, как смог. И далее на все воля Господня!» — сказано в сообщении. 
Ранее в Оренбурге был отменен концерт Носкова. Он должен был состояться 6 ноября. Пока не сообщается, отменят концерт или перенесут его на другую дату. По данным организаторов, сдать билеты можно будет после 13 ноября.

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#певец
#концерт
#артист
#здоровье
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Концерт Тимы Белорусских в Москве закончился скандалом
18 ноября 2023, 13:17

Фото: istockphoto / Sonate

Поклонники ополчились против кумира и требуют публичных извинений за то, что он опоздал на час и мало выступил. Об этом сообщает телеграм-канал «SHOT».
Молодой музыкант Андрей Морозов, известный как Тима Белорусских, давал выступление в московском клубе Atmosphere. В афише обещали, что выступление артиста начнётся в 19:00, но по информации SHOT, на сцене музыкант появился лишь после 20 часов. 
 
После этого он исполнил все свои популярные песни, попрощался с поклонниками и удалился со сцены. Сразу после этого Белорусских немного пообщался со зрителями, после чего за ним приехала машина и он уехал.  Уточняется, что поклонники Белорусских остались недовольны концертом молодого исполнителя. 

По словам зрителей, сначала они долго ждали начала появления певца, слушая неизвестных диджеев, а сам концерт получился слишком коротким — чуть больше часа. Теперь они требуют, чтобы он извинился перед разочарованными фанатами, и впредь не повторял подобных и инцидентов. 

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#певец
#концерт
#музыкант
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Канье Уэст и его жена Бьянка Цензори взяли паузу в отношениях
18 ноября 2023, 12:55

Фото: istockphoto/Marat Musabirov

Дизайнер Бьянка Цензори решила на время уйти от Канье Уэста по просьбе друзей.
The Sun сообщает, что супруги поставили отношения на паузу. Уэст и Цензори поженились в декабре 2022 года и решили расстаться в октябре, по данным источников, на время. Возможно, Цензори ушла от Уэста по просьбе друзей.

«Её семье никогда не нравился Йе, и близкие сомневаются, что свадьба была правильным решением. С ним трудно общаться и работать, и Бьянка — один из самых терпеливых людей, что когда-либо имели с ним дело», — сообщает инсайдер.
Сообщается, что рэпер чувствует себя счастливым и сфокусированным, когда Бьянка рядом. При этом она находится в стрессе из-за повышенного внимания к их паре. 

«Она может вернуться к нему к запуску нового альбома, ей нравится такой стиль жизни, но очевидно, что друзья и семья не хотят этого», —рассказал близкий друг пары.
Канье Уэст и Бьянка Цензори пока не прокомментировали слухи о расставании.

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#шоу-бизнес
#новости
#рэп
#отношения
#супруги
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Аллу Пугачеву заметили в монастыре на Кипре
17 ноября 2023, 16:30

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Певица Алла Пугачёва посетила монастырь на Кипре.
РИА Новости пишет, что артистка в солнцезащитных очках выходила из храма в сопровождении двух женщин.

Известно, что Алла Пугачёва и её муж юморист Максим Галкин находятся в кипрской столице Лимассол.

Ранее Mash писал, что Алла Пугачева может вернуться на сцену в новогодние праздники. Выступить Пугачева планирует на Кипре и в Дубае. Выступления в Москве возможны, но при условии, что они пройдут тайно.  

Ранее бывший депутат Госдумы РФ Роман Худяков заявил, что певица Алла Пугачева может переехать к старшей дочери Кристине Орбакайте в США.

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#алла пугачёва
#певица
#шоу-бизнес
#звёзды
#новости
#монастыри
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В Крыму хотят национализировать отель Софии Ротару
17 ноября 2023, 13:32

Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова

В Крыму планируют рассмотреть вопрос национализации отеля в Ялте, который принадлежит советской и украинской певице Софии Ротару.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на председателя Госсовета (парламента) республики Владимира Константинова. По его мнению, владение недвижимостью не делает певицу крымчанкой. Ротару, по его мнению, не разделяла позицию Крыма по ряду значимых вопросов и не вносила положительного вклада в его функционирование.

Константинов напомнил, что в республике продолжает функционировать антитеррористическая комиссия. Детали её работы пока не раскрываются.

Новость о том, что отель Ротару в центре Ялты хотят национализировать и продать на торгах, появилась в начале ноября. По данным Mash, София Ротару знает об этом и планирует сама реализовать недвижимость на торгах.

Экс-директор и музыкальный продюсер артистки Сергей Лавров считает «небольшим просчетом» тот факт, что Ротару создавала объект под себя. В здании нет отдельного въезда, территории и бассейна, а внутренне наполнение получилось слишком дорогим.

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#крым
#недвижимость
#отель
#шоу-бизнес
#артист
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Михалков назвал SHAMANа прекрасным певцом
17 ноября 2023, 13:28

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Режиссёр Никита Михалков охарактеризовал российского исполнителя SHAMANа (Ярослава Дронова) как прекрасного певца.
«Прекрасный певец. Ничего не имею против», — приводят «Дни.ру» слова Михалкова.

Отмечается, что так народный артист РСФСР ответил на соответствующий вопрос журналистов об исполнителе на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

Ранее в Рузском городском округе Подмосковья прошёл 12-й ежегодный фестиваль «Читающее Тучково-2023». Как передают «Вести Подмосковья», в этом году мероприятие было посвящено 55-летию детской библиотеки посёлка городского типа Тучково. Отмечается, что на фестивале были показаны итоги работы библиотеки за год.

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#фестиваль
#певец
#итоги
#артист
#михалков
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«АиФ»: Сжёгший паспорт блогер Шарлот вызвал певца SHAMAN на музыкальную дуэль
17 ноября 2023, 05:56

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Скандально известный блогер Эдуард Шарлот, несколько месяцев назад сжёгший на камеру российский паспорт, вызвал на музыкальную и творческую дуэль суперпопулярного российского певца SHAMAN (Ярослава Дронова). Об этом сообщили «Аргументы и факты».
«SHAMAN, я вызывают тебя на дуэль: творческую и музыкальную. Везде в проплаченных источниках пишут, что ты композитор и автор песен. Я в тебе не признаю ни одного, ни второго. Отвечай или ты проиграл», — заявил в опубликованном в Сети видеообращении блогер, ранее покинувший Россию.

Он предложил, чтобы встреча состоялась в помещении с фортепиано, где каждый из участников сможет продемонстрировать свои навыки игры музыкальных инструментов и сочинения композиций, а также вокальный диапазон своих голосов.

Ранее Шарлот  заявил, что хочет вернуться на родину, но не имеет на это средств. Об этом он сообщил в своих соцсетях. Блогер даже построил планы, которые собирается реализовать на родине. Так, он заявил, что займётся созданием нового альбома, который никак не будет связан с политикой и спецоперацией на Украине.

Напомним, что 26 июля Шарлот опубликовал видеоролик, на котором сжигает российский паспорт. Свои действия он подкрепил словами о том, что больше не считает себя гражданином России.

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#блогер
#певец
#музыканты
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Стало известно, когда Леонтьев может вернуться на сцену
Директор Леонтьева Чигирев: Концерты могут состояться в следующем году
16 ноября 2023, 18:39

Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова

Директор артиста Народного артиста РФ Валерия Леонтьева Борис Чигирев заявил, что пока концерты артисты не планируются, однако они могут состояться в следующем году.
«Концерты пока, по крайне мере в ближайшее время, Валерий Яковлевич давать не намерен. Может быть, в следующем году, в юбилейный год. Что касается корпоративов — если будут интересные предложения, почему и нет?» — поделился в беседе с NEWS.ru Чигирев.

При этом он опроверг слухи об эмиграции артиста из России в США.

Ранее основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров опроверг слухи о переезде в Германию. По его словам, фейковая информация, распространяющаяся в СМИ, создана недобросовестными людьми, которые пытаются негативно повлиять на репутацию музыканта.

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Авербух заявил о присутствии Костомарова на его юбилейном мероприятии

Деревянко ответил на обвинения в мошенничестве
#концерт
#артист
#шоу-бизнес
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Авербух заявил о присутствии Костомарова на его юбилейном мероприятии
16 ноября 2023, 17:49

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Продюсер, серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити — 2002 Илья Авербух заявил о том, что на гала-шоу «Вместе и навсегда», которое пройдёт 17 декабря на «ВТБ Арене» и будет посвящено его 50-летию, придёт Роман Костомаров.
«Рома — родной для меня человек. Человек, который 20 лет назад на моем самом первом шоу выступал в паре с Татьяной Навкой. Рома идет со мной по жизни, и для меня очень важно, что он будет на юбилейном шоу. В каком качестве — посмотрим. Главное, что он будет вместе со мной в этот день», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Авербух.

Он добавил, что в гала-шоу примут участие многие известные фигурист, среди которых Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Оксана Домнина, Максим Шабалин, Мария Петрова, Алексей Тихонов и многие другие.

Однако, по его словам, спортсмен не примет участие в новогодней сказке «Корова на льду».

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#человек
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