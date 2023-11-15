Экс-депутат Худяков: Пугачева может эмигрировать в США

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Бывший депутат Госдумы РФ Роман Худяков заявил, что певица Алла Пугачева может переехать к старшей дочери Кристине Орбакайте в США. Об этом пишет «Комсомольская правда».
«Алла Пугачева и Максим Галкин* бегут туда, где деньги, — на Запад, будь-то Израиль или Кипр», — цитирует издание слова собеседника.
Он отметил, что Орбакайте с семьёй уже давно живёт в Майами. В США также перебрался и внук Пугачёвой Никита Пресняков.
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