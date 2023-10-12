Экс-участнику телепроекта «Дом-2» грозит 10 лет колонии за разбой

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Бывшему участнику скандального телепроекта «Дом-2» Александру Гобозову грозит десять лет колонии за избиение девушки в Ставрополе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, представитель Гобозова утверждает, что его подопечный в последнее время подвергался вымогательству. Якобы у него требовали деньги и всячески угрожали. Тогда Гобозов потребовал у переговорщицы контакт вымогателя, однако, получив отказ, ударил девушку.
После этого он был арестован на 10 дней, а в полицейском участке продолжал вести себя агрессивно и постоянно конфликтовал.
12 октября на Александра Гобозова завели уголовное дело по статье «Разбой», отправив под домашний арест. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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Элина Позднякова