Экс-участница «Голоса» рассказала, как Градский заставлял ее раздеваться

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Экс-участница «Голоса» певица Алла Рид вспомнила про случай, когда композитор Александр Градский попросил ее раздеться во время обсуждения рабочих вопросов у него дома. Слова певицы приводит «Пятый канал».
«Приезжаю к нему. Открывается дверь. Он говорит: «Ну, раздевайся». Я думаю: «Ну все, начался шоу-бизнес», — вспомнила Алла.По словам артистки, Градский предложил ей исполнить песню Серова «Ты меня любишь» в рубашке и босиком на сцене.
«Конечно, Александр Борисович умел придумать такое, что никому не было дано», — подытожила Алла Рид.Читайте также:
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