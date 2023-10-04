Экс-участница «Голоса» рассказала, как Градский заставлял ее раздеваться

«Спарринг пошел немного не по плану. Возможно, надо будет обновить мою аватарку», - подписал Цукерберг фотографию в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит Meta).

«Помпеи — лучшее место для проведения мирового состязания между миллиардерами», — заявил мэр Кармине Ло Сапио.

На фото у Марка Цукерберга заметны синяки под глазами и ссадина на переносице. Неизвестно, с кем проходил спарринг.Цукерберг занимается единоборствами. Летом нынешнего года владелец Twitter Илон Маск вызвал Цукерберга на поединок, который так и не состоялся.Сообщалось, что мэр города Помпеи под Неаполем Кармине Ло Сапио предложил древнеримский амфитеатр для поединка между предпринимателями Илоном Маском и Марком Цукербергом.Мэр также отметил, что проведение боя позволит выручить порядка 200 миллионов евро, которые будут направлены нескольким педиатрическим больницам.