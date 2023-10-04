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Экс-участница «Голоса» рассказала, как Градский заставлял ее раздеваться

Экс-участница «Голоса» рассказала, как Градский просил раздеться перед ним
04 октября 2023, 15:47
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Экс-участница «Голоса» певица Алла Рид вспомнила про случай, когда композитор Александр Градский попросил ее раздеться во время обсуждения рабочих вопросов у него дома. Слова певицы приводит «Пятый канал».

«Приезжаю к нему. Открывается дверь. Он говорит: «Ну, раздевайся». Я думаю: «Ну все, начался шоу-бизнес», — вспомнила Алла.
По словам артистки, Градский предложил ей исполнить песню Серова «Ты меня любишь» в рубашке и босиком на сцене.


Позже они отравились в павильон для репетиций. Девушка рассказала, что там был «холод собачий» и репетировать босиком на сцене очень холодно, после чего ей дали тапки. Певица призналась, что почти расплакалась, понимая, что остальные участницы программы будут выступать в вечерних платьях, но все равно выполнила просьбу наставника.

«Конечно, Александр Борисович умел придумать такое, что никому не было дано», — подытожила Алла Рид.
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«Кошёлки из трущоб»: Волочкова ответила своим хейтерам
Волочкова ответила хейтерам за фото со шпагатом на советском истребителе Ла-5
04 октября 2023, 14:57

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Звезда российского балета Анастасия Волочкова заявила, что не видит ничего оскорбительного в фотографии с полушпагатом на советском истребителе Ла-5, в интервью Telegram-канал SHOT.
Напомним, Волочкова опубликовала в социальных сетях фото, на которых она, в полушпагате, закидывает ногу на советский истребитель Ла-5. Подобным поведением возмутились её подписчики и написали на неё заявление в полицию.

«Мосфильм, Волочкова у бутафорского самолёта с приподнятой ногой. Стройное тело, красивые золотые брюки, и это вы не можете мне простить?», - искренне поразилась столько негативной реакции балерина. 

Эксцентричная прима не стала мелочиться и добавила, что те, кто сейчас забрасывают ее негативными комментариями являются «интернетским быдлом» и «кошёлками из трущоб», которых будоражит взмах её «лебединого крыла-ноги».

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#фото
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#балет
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Приемный отец Милохина опроверг информацию о призыве сына в армию
03 октября 2023, 20:56

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Приемный отец популярного тиктокера Дани Милохина Дмитрий Тюленев заявил, что никто не вручал ему повестку на имя сына в октябре, в интервью «РИА Новости».
Ранее в сети появилась информация о том, что Даню Милохина официально призвали на военную службу в ряды Вооруженных сил РФ. По информации Mash, по его месту прописки в Анапе пришли с повесткой люди из военкомата на второй день начавшегося в России осеннего призыва.

Однако, эту информацию не подтвердил приемный отец Милохина. 

«Журналисты решили освежить эту новость, как будто это было вчера. На самом деле еще в середине сентября приезжал наряд полиции - трое участковых, когда искали его (Милохина). Они приехали, сказали, что будут вручать повестку, но так его здесь нет, взяли с нас объяснение. Мы сказали, что мы не знаем, где он», - прокомментировал ситуацию Тюленев. 

Приемный отец также отметил, что блогер хотел бы вернуться в Россию, чтобы оформить все необходимые документы, пройти медкомиссию и продолжить работу в своей стране. 

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Режиссёр Вуди Аллен намерен завершить карьеру
03 октября 2023, 17:42

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Американский режиссёр Вуди Аллен сообщил о намерении завершить карьеру. Об этом сообщает издание «Дни.ру».
Причиной завершения карьеры, по словам Аллена, стало то, что он вынужден тратить много времени на поиск средств для финансирования своих проектов.

В настоящее время, ка сообщает  «Дни.ру», режиссёр работает над картиной «Великая история», которая выйдет на французском языке. В русскоязычном переводе это название дословно переводится как «Счастливый случай».

Вуди Аллен выразил надежду на то, что это будет последний проект в его профессиональной карьере.

Вуди Аллену 87 лет. Он обладатель четырёх премий «Оскар» и множества других наград.

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#финансирование
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Филипп Киркоров назвал Анну Асти царицей сцены
03 октября 2023, 11:17

Фото: istockphoto/Berezko

Певица Анна Асти (настоящее имя Анна Дзюба) в Петровском путевом дворце представила публике свой новый альбом «Царица». Присутствовавший на презентации король российской эстрады Филипп Киркоров назвал Асти певицей номер один на отечественной сцене.
Торжественный прием в честь выхода нового  альбома певица назвала «Бал Феникса», сделав реверанс своему предыдущему альбому, который назывался «Феникс» и стал знаковым для исполнительницы. Каждая вторая песня из этого альбома залетала в различные чарты и хит-парады, а сама Анна без преувеличения стала главным голосом страны, передает «Комсомольская правда».

«Я одним из первых услышал новый альбом Ани. Она сегодня — номер один на нашей сцене. Аня — настоящая царица. Не зря и альбом так называется», — сказал присутствовавший на презентации Филипп Киркоров.

Анна Асти открыла свой собственный музыкальный лейбл, который назвала в честь своего первого успешного сольного альбома — «Феникс». В него вошли такие топовые артисты, как Коста Лакоста и Элджей. Они также пришли поддержать певицу на презентации ее нового альбома. Будем ждать от Асти новых хитов.

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#киркоров
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Михалков назвал предателем покинувшего Россию Белого
Михалков раскритиковал покинувшего Россию Белого, назвав его предателем
03 октября 2023, 10:44

Фото: РИА Новости / Владимир Вяткин

Российский режиссер Никита Михалков раскритиковал актера театра и кино Анатолия Белого, который покинул РФ, и назвал его предателем. Свое мнение он озвучил в эфире передачи «Бесогон ТВ» на YouTube. Анатолий Белый сейчас активно дает интервью западным СМИ, публично критикуя власть РФ и соотечественников.

«Он совершил два предательства. Первое — предал свою Родину, которая дала ему все: образование, славу, деньги, возможность безбедно существовать», — заявил Михалков.
Вторым предательством по мнению режиссера стала смена фамилии. Настоящая фамилия Анатолия — Вайсман. Михалков заявил, что артист взял себе благозвучную фамилию Белый, чтобы точно добиться успеха в России.

Кинорежиссёр также добавил, что до начала СВО на Украине Белый 8 лет выстраивал карьеру в России, не обращая внимания на действия киевского режима на Донбассе.

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#рф
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Иван Ургант появился на публике после долгого отсутствия
Иван Ургант появился на ярмарке современного искусства Cosmoscow
03 октября 2023, 09:49

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Известный российский телеведущий Иван Ургант впервые за полгода появился на публике и посетил превью международной ярмарки современного искусства Cosmoscow 2023. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Ярмарка открылась 28 сентября и стала 11 по счету. На мероприятии Урганта заметили фотографы. Телеведущий был ярко одет: прямые джинсы, голубой свитер, сверху зеленый пиджак, а на ногах красные кроссовки. Иван Ургант так широко известен благодаря своему шоу «Вечерний Ургант», но в 2022 году передачу сняли с эфира. После выступлений против российской специальной операции на Украине Ургант покинул Россию. 

На мероприятии также присутствовали другие знаменитые гости: Константин Эрнст,  Равшана Куркова, Рома Зверь, Ксения Собчак, Максим Виторган, Влад Лисовец и другие.

Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow – место, где можно первыми увидеть работы более 300 современных художников, познакомиться с новейшими тенденциями арт-рынка и получить самые необходимые знания об актуальном искусстве.

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#ярмарка
#ксения собчак
#шоу
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#ярмарки
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Певица Ольга Серябкина раскрыла, кто крестная мама её сына
02 октября 2023, 19:28

Фото: istock/Diego Cerro Jimenez

Артистка Ольга Серябкина крестила сына Луку. В ноябре мальчику исполнится 2 года.
Крёстной мамой малыша стала певица Кети Топурия. Экс-солистка SEREBRO опубликовала кадры из храма, пишет Стархит.
 
Таинство проводили в Храме Христа Спасителя. 38-летняя Ольга Серябкина опубликовала фотографию, на которой нежно держит сына. Рядом стоит певица Кети Топурия.
 
«Светлый день нашего Луки», — подписала Ольга Серябкина фото.
Ранее сообщалось, что футболист Тарасов и его жена модель Костенко ждут четвёртого ребёнка. Почти 2 года назад в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родился третий ребенок — сын Алексей. У футболиста есть дочь от первого брака.

Известно, что в мае 29-летняя Анастасия Костенко сделала операцию по увеличению груди в одной из клиник Дубая. Пока семья не сообщила примерную дату родов и пол будущего малыша.

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#дети
#шоу-бизнес
#родители
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Участник группы «Иванушки International» рассказал о своих доходах
Музыкант Туриченко: имею возможность зарабатывать и вкладывать в свой проект
02 октября 2023, 18:59

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Участник группы «Иванушки International» и шоу «Маска» на НТВ 40-летний Кирилл Туриченко рассказал в беседе с «Утро.Ру», что в шоу-бизнесе важно не потерять себя, так как от известности легко сойти с ума.
Туриченко поделился, что переболел звездной болезнью в 2003 году, когда он выступал в группе Smash! на бэк-вокале. По словам музыканта, он не устает от постоянного внимания публики. Он добавил, что ему это нравится, ведь Туриченко коммуникабельный человек.

Артист добавил, что востребованность также увеличивает его доходы. 

«Я уже богат. У меня есть и дача, и квартира, и несколько машин. Просто сегодня имею возможность зарабатывать и вкладывать в свой сольный проект – покупать песни, записывать их, ведь спонсоров у меня нет», — цитирует музыканта «Утро.Ру».

Туриченко также упомянул про то, что четыре года он владеет сетью магазинов.

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Цукерберг опубликовал фото, где видны следы побоев на лице
02 октября 2023, 17:47

Фото: istockphoto/Nastco

Владелец признанной в РФ экстремистской корпорации Meta Марк Цукерберг опубликовал фото, на котором видны синяки и следы побоев на лице.
«Спарринг пошел немного не по плану. Возможно, надо будет обновить мою аватарку», - подписал Цукерберг фотографию в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит Meta).
На фото у Марка Цукерберга заметны синяки под глазами и ссадина на переносице. Неизвестно, с кем проходил спарринг.
 
Цукерберг занимается единоборствами. Летом нынешнего года владелец Twitter Илон Маск вызвал Цукерберга на поединок, который так и не состоялся.

Сообщалось, что мэр города Помпеи под Неаполем Кармине Ло Сапио предложил древнеримский амфитеатр для поединка между предпринимателями Илоном Маском и Марком Цукербергом.

«Помпеи — лучшее место для проведения мирового состязания между миллиардерами», — заявил мэр Кармине Ло Сапио.
Мэр также отметил, что проведение боя позволит выручить порядка 200 миллионов евро, которые будут направлены нескольким педиатрическим больницам.

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