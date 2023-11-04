Фамильная дача Пугачевой в Солнечногорске подешевела на 100 млн рублей

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Цена на фамильную дачу Пугачёвой в Подмосковье упала с 225 млн рублей до 100 млн.
Mash пишет, что дача подешевела из-за срочности. Владельцы хотят быстрее продать собственность. У дачи есть даже своя береговая линия с пирсом, в особняке четыре этажа (один подземный), кинотеатр, релакс-зона с бассейном и хаммамом, камины, бар, бильярдная, лифт, спортивная и детская площадки.
На этой даче ранее жил внук Аллы Пугачёвой—музыкант Никита Пресняков. Сейчас особняк пустует. Данный участок в своё время являлся проблемой для Пугачёвой: от неё требовалось освободить проход к озеру для рыбаков, дело доходило до суда.
Ранее сообщалось, что иномарку Аллы Пугачёвой засняли на въезде в Тверь со стороны Москвы в 12:46. Это было спустя 2 часа и 14 минут с момента, как артистка выехала из своего замка в деревне Грязь и уехала в направлении Санкт-Петербурга. Возможно, завтра певица посетит церемонию прощания с дирижёром Юрием Темиркановым.
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На этой даче ранее жил внук Аллы Пугачёвой—музыкант Никита Пресняков. Сейчас особняк пустует. Данный участок в своё время являлся проблемой для Пугачёвой: от неё требовалось освободить проход к озеру для рыбаков, дело доходило до суда.
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Мария Фирсова