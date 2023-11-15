Фаворит Пугачевой Савин рассказал о любовном треугольнике с ней и Галкиным*

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Актер, певец, композитор Сергей Савин в интервью изданию «Аргументы и Факты» рассказала, что что в 2011 году попал в любовный треугольник с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным*. На тот момент исполнитель стал победителем «Фактора А», из-за чего проводил много времени со звездой.
Пугачева, по признанию Савина, сразу «выделила его из всех». Между ними завязались отношения, несмотря на солидную разницу в возрасте — 39 лет. Примадонна даже старше его матери.
На тот момент Галкин* был женихом Пугачёвой и му было трудно сдерживать эмоции. Он испугался, что новый фаворит что он займет его место.
«Если бы я тогда был умнее, мог вытеснить Максима из этого треугольника. Он никогда не говорил обо мне плохо, но свел наше общение на нет», — добавил Савин.
Читайте также:
Моргенштерн* внесен в черный список ОАЭ после интервью с Собчак
Племянница Галкина* с размахом отметила свой День рождения в столичном ресторане
Актёру Деревянко грозит до пяти лет лишения свободы за мошенничество
*Признаны иностранными агентами на территории РФ
Алина Юрчак