Федор Смолов женился на модели-диджее

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Футболист московского «Динамо» Федор Смолов и Карина Истомина поженились
Футболист московского «Динамо» Федор Смолов и диджей Карина Истомина официально стали супругами. Об этом спортсмен сообщил в своём аккаунте в социальных сетях.
Смолов опубликовал фотографию своей избранницы с подписью «Карина Игоревна Смолова», тем самым подтвердив свою женитьбу. Истомина также поделилась фотографией, на которой она показывает руку с обручальным кольцом.
Ранее актёр Павел Прилучный стал отцом в третий раз. Для его жены Зепюр Брутян это первый ребенок. О радостной новости актриса сообщила в одной из социальных сетей. 2 мая она опубликовала видео из роддома.
Смолов опубликовал фотографию своей избранницы с подписью «Карина Игоревна Смолова», тем самым подтвердив свою женитьбу. Истомина также поделилась фотографией, на которой она показывает руку с обручальным кольцом.
Артем Кузьмин