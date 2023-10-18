Федосеева-Шукшина через телешоу попросила внучку отказаться от квартиры

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Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина через телепередачу «Жизнь и судьба» обратилась к своей внучке и попросила ее отказаться от доли квартиры в Москве ради создания в ней музея.
По словам народной артистки, делить квартиру Шукшина — это преступление. Младшая дочь поддержала Лидию Федосееву-Шукшину в этом. Женщины попросили Анну передать свою долю квартиры и пожаловались на то, что ни девушка, ни ее мать не отвечают на звонки.
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