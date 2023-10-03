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Филипп Киркоров назвал Анну Асти царицей сцены

03 октября 2023, 11:17
Фото: istockphoto/Berezko

Фото: istockphoto/Berezko

Певица Анна Асти (настоящее имя Анна Дзюба) в Петровском путевом дворце представила публике свой новый альбом «Царица». Присутствовавший на презентации король российской эстрады Филипп Киркоров назвал Асти певицей номер один на отечественной сцене.
Торжественный прием в честь выхода нового альбома певица назвала «Бал Феникса», сделав реверанс своему предыдущему альбому, который назывался «Феникс» и стал знаковым для исполнительницы. Каждая вторая песня из этого альбома залетала в различные чарты и хит-парады, а сама Анна без преувеличения стала главным голосом страны, передает «Комсомольская правда».

«Я одним из первых услышал новый альбом Ани. Она сегодня — номер один на нашей сцене. Аня — настоящая царица. Не зря и альбом так называется», — сказал присутствовавший на презентации Филипп Киркоров.


Анна Асти открыла свой собственный музыкальный лейбл, который назвала в честь своего первого успешного сольного альбома — «Феникс». В него вошли такие топовые артисты, как Коста Лакоста и Элджей. Они также пришли поддержать певицу на презентации ее нового альбома. Будем ждать от Асти новых хитов.

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Михалков назвал предателем покинувшего Россию Белого
Михалков раскритиковал покинувшего Россию Белого, назвав его предателем
03 октября 2023, 10:44

Фото: РИА Новости / Владимир Вяткин

Российский режиссер Никита Михалков раскритиковал актера театра и кино Анатолия Белого, который покинул РФ, и назвал его предателем. Свое мнение он озвучил в эфире передачи «Бесогон ТВ» на YouTube. Анатолий Белый сейчас активно дает интервью западным СМИ, публично критикуя власть РФ и соотечественников.

«Он совершил два предательства. Первое — предал свою Родину, которая дала ему все: образование, славу, деньги, возможность безбедно существовать», — заявил Михалков.
Вторым предательством по мнению режиссера стала смена фамилии. Настоящая фамилия Анатолия — Вайсман. Михалков заявил, что артист взял себе благозвучную фамилию Белый, чтобы точно добиться успеха в России.

Кинорежиссёр также добавил, что до начала СВО на Украине Белый 8 лет выстраивал карьеру в России, не обращая внимания на действия киевского режима на Донбассе.

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Иван Ургант появился на публике после долгого отсутствия
Иван Ургант появился на ярмарке современного искусства Cosmoscow
03 октября 2023, 09:49

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Известный российский телеведущий Иван Ургант впервые за полгода появился на публике и посетил превью международной ярмарки современного искусства Cosmoscow 2023. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Ярмарка открылась 28 сентября и стала 11 по счету. На мероприятии Урганта заметили фотографы. Телеведущий был ярко одет: прямые джинсы, голубой свитер, сверху зеленый пиджак, а на ногах красные кроссовки. Иван Ургант так широко известен благодаря своему шоу «Вечерний Ургант», но в 2022 году передачу сняли с эфира. После выступлений против российской специальной операции на Украине Ургант покинул Россию. 

На мероприятии также присутствовали другие знаменитые гости: Константин Эрнст,  Равшана Куркова, Рома Зверь, Ксения Собчак, Максим Виторган, Влад Лисовец и другие.

Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow – место, где можно первыми увидеть работы более 300 современных художников, познакомиться с новейшими тенденциями арт-рынка и получить самые необходимые знания об актуальном искусстве.

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#ярмарка
#ксения собчак
#шоу
#операции
#ярмарки
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Певица Ольга Серябкина раскрыла, кто крестная мама её сына
02 октября 2023, 19:28

Фото: istock/Diego Cerro Jimenez

Артистка Ольга Серябкина крестила сына Луку. В ноябре мальчику исполнится 2 года.
Крёстной мамой малыша стала певица Кети Топурия. Экс-солистка SEREBRO опубликовала кадры из храма, пишет Стархит.
 
Таинство проводили в Храме Христа Спасителя. 38-летняя Ольга Серябкина опубликовала фотографию, на которой нежно держит сына. Рядом стоит певица Кети Топурия.
 
«Светлый день нашего Луки», — подписала Ольга Серябкина фото.
Ранее сообщалось, что футболист Тарасов и его жена модель Костенко ждут четвёртого ребёнка. Почти 2 года назад в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родился третий ребенок — сын Алексей. У футболиста есть дочь от первого брака.

Известно, что в мае 29-летняя Анастасия Костенко сделала операцию по увеличению груди в одной из клиник Дубая. Пока семья не сообщила примерную дату родов и пол будущего малыша.

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#дети
#шоу-бизнес
#родители
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Участник группы «Иванушки International» рассказал о своих доходах
Музыкант Туриченко: имею возможность зарабатывать и вкладывать в свой проект
02 октября 2023, 18:59

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Участник группы «Иванушки International» и шоу «Маска» на НТВ 40-летний Кирилл Туриченко рассказал в беседе с «Утро.Ру», что в шоу-бизнесе важно не потерять себя, так как от известности легко сойти с ума.
Туриченко поделился, что переболел звездной болезнью в 2003 году, когда он выступал в группе Smash! на бэк-вокале. По словам музыканта, он не устает от постоянного внимания публики. Он добавил, что ему это нравится, ведь Туриченко коммуникабельный человек.

Артист добавил, что востребованность также увеличивает его доходы. 

«Я уже богат. У меня есть и дача, и квартира, и несколько машин. Просто сегодня имею возможность зарабатывать и вкладывать в свой сольный проект – покупать песни, записывать их, ведь спонсоров у меня нет», — цитирует музыканта «Утро.Ру».

Туриченко также упомянул про то, что четыре года он владеет сетью магазинов.

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#дача
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#режиссёр
#человек
#доходы
#артист
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Цукерберг опубликовал фото, где видны следы побоев на лице
02 октября 2023, 17:47

Фото: istockphoto/Nastco

Владелец признанной в РФ экстремистской корпорации Meta Марк Цукерберг опубликовал фото, на котором видны синяки и следы побоев на лице.
«Спарринг пошел немного не по плану. Возможно, надо будет обновить мою аватарку», - подписал Цукерберг фотографию в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит Meta).
На фото у Марка Цукерберга заметны синяки под глазами и ссадина на переносице. Неизвестно, с кем проходил спарринг.
 
Цукерберг занимается единоборствами. Летом нынешнего года владелец Twitter Илон Маск вызвал Цукерберга на поединок, который так и не состоялся.

Сообщалось, что мэр города Помпеи под Неаполем Кармине Ло Сапио предложил древнеримский амфитеатр для поединка между предпринимателями Илоном Маском и Марком Цукербергом.

«Помпеи — лучшее место для проведения мирового состязания между миллиардерами», — заявил мэр Кармине Ло Сапио.
Мэр также отметил, что проведение боя позволит выручить порядка 200 миллионов евро, которые будут направлены нескольким педиатрическим больницам.

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#спорт
#новости
#мир
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Россияне назвали SHAMAN лучшим российским певцом
ВЦИОМ: Треть россиян назвала SHAMAN лучшим российским певцом года
02 октября 2023, 13:52

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Треть россиян посчитала исполнителя SHAMAN лучшим певцом года на российской эстраде, об этом сообщает ВЦИОМ.
ВЦИОМ провел свой опрос в сотрудничестве с премией «Народная марка».

SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) набрал 33 процента голосов. На второе место россияне поставили Олега Газманов (11 процентов), а на третье, с небольшим отрывом - Николая Баскова (10 процентов).

Лучшей российской певицей жители России сочли Полину Гагарину (19 процентов голосов). Второе место по голосам слушателей заняла Лариса Долина (11 процентов), а третье - Anna Asti (6 процентов). 

Ранее в Липецке открыли памятник князю Александру Невскому со строками из песни SHAMAN. «Встанем, Герои России останутся в наших сердцах до конца», - увековечили строки певца на памятнике святого.

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Актриса Валерия Ланская отменила свадьбу с балетмейстером Эдгаром Голосным

Певица Валерия рассказала о возможных причинах развода с Пригожиным

Режиссер Дружинина толкнула актрису Анастасию Макееву на красной дорожке
#опрос
#вциом
#герои
#россияне
#певец
#певица
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«Так получилось»: Валерия Ланская отменила свадьбу с молодым танцором
Актриса Валерия Ланская отменила свадьбу с балетмейстером Эдгаром Голосным
02 октября 2023, 12:49

Фото: istock / grinvalds

Балетмейстер Эдгар Голосной рассказала телеканалу НТВ о том, что свадьбы с актрисой Валерией Ланской не будет. Пара должна была пожениться в августе или сентябре, но сейчас стало известно об их расставании.

«Да, свадьбы не будет. Так получилось», — отметил Голосной.
В 2022 году Валерия Ланская сообщила, что встречается с коллегой Эдгаром Голосным, с которым они познакомились 9 лет назад. По словам актрисы, симпатия между ними всегда была, но они стали близки только после ее развода. В мае 2023 года артистка стала невестой.

Новости об отмене свадьбы удивили близких, ведь актриса примеряла платье, изучала меню ресторанов и приглашал родственников и друзей. По словам Валерии, пара совместно приняла решение о расставании и ради общего ребенка им удалось сохранить дружеские отношения.

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#артист
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Актриса Екатерина Варнава сменила имидж
02 октября 2023, 10:42

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

Комедийная актриса Екатерина Варнава опубликовала фото с новым имиджем в социальных сетях. Девушка сменила прическу, сказав что таким образом «отрезала свое прошлое». Об этом сообщает издание Super.ru.

Ранее артистка публиковала кадры со сменой имиджа для участия в новом проекте, но сейчас она решила измениться по настоящему. Варнава любит экспериментировать с образами, например, летом она отрезала челку. Сейчас же Екатерина отрезала длинные волосы, сделав каре, и окрасила их в каштановый цвет. 

Экс-участница шоу Comedy Woman рассказала, что последний раз она ходила с такими короткими волосами в детстве и сейчас ей непривычна новая прическа. Она также поделилась, что энтузиазма для ежедневной укладки каре хватит только на 3-4 дня.

Поклонники и друзья восхитились новым образом Екатерины и сказали, что ей очень идет. 

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#шоу
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#продюсер
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#волосы
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Певица Валерия рассказала о возможных причинах развода с Пригожиным
Певица Валерия заявила, что разведется с Пригожиным в случае измены
02 октября 2023, 10:24

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Российская эстрадная певица Валерия в программе «Однажды» на НТВ заявила, что не простит измену мужа, продюсера Иосифа Пригожина.

55-летняя артистка рассказала, что не будет терпеть предательств и сразу уйдет от супруга. Валерия заявила, что в их супружеской жизни нет ревности, так как пара всегда находится рядом, а Иосиф никогда не дает повода для сомнений. 

«Если он мне завтра изменит, то точно нет. За этим кроется обман. Измена — предать твое доверие, веру в тебя. Но нам даже поревновать-то не приходится, поскольку мы всегда рядом. Знаем каждый шаг друг друга», — поделилась артистка.
После долгих лет брака продюсер все еще говорит о певице с восхищением, он рассказывал что, влюбился в Валерию с первого взгляда.

Кроме того, Валерия считает секретом их долгого брака общие интересы и чувство юмора.

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#певица
#продюсер
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