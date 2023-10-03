Филипп Киркоров назвал Анну Асти царицей сцены

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Певица Анна Асти (настоящее имя Анна Дзюба) в Петровском путевом дворце представила публике свой новый альбом «Царица». Присутствовавший на презентации король российской эстрады Филипп Киркоров назвал Асти певицей номер один на отечественной сцене.
Торжественный прием в честь выхода нового альбома певица назвала «Бал Феникса», сделав реверанс своему предыдущему альбому, который назывался «Феникс» и стал знаковым для исполнительницы. Каждая вторая песня из этого альбома залетала в различные чарты и хит-парады, а сама Анна без преувеличения стала главным голосом страны, передает «Комсомольская правда».
Анна Асти открыла свой собственный музыкальный лейбл, который назвала в честь своего первого успешного сольного альбома — «Феникс». В него вошли такие топовые артисты, как Коста Лакоста и Элджей. Они также пришли поддержать певицу на презентации ее нового альбома. Будем ждать от Асти новых хитов.
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«Я одним из первых услышал новый альбом Ани. Она сегодня — номер один на нашей сцене. Аня — настоящая царица. Не зря и альбом так называется», — сказал присутствовавший на презентации Филипп Киркоров.
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Александр Бойцов