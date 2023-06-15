Филипп Киркоров рассказал, сколько лет не общается с Аллой Пугачевой

Фотобанк Московской области
Филипп Киркоров назвал бывшую жену «замечательной певицей» и «легендой нашей страны». Но добавил, что уже несколько лет не общается с ней.
По словам певца, он не следит за судьбой нынешнего супруга Пугачевой, артиста Максима Галкина, который признан иноагентом.
Ранее сообщалось, что Пугачева закрыла свой последний бизнес в России. Сама же певица заявила, что такое решение приняла потому, что не хочет сталкиваться с налоговой службой РФ, поскольку ее муж Максим Галкин имеет статус иноагента.
Певица сотрудничала с обувным брендом «Эконика» в качестве дизайнера. Она лично смоделировала несколько успешно продаваемых пар. Однако, сейчас на сайте компании осталась всего пара моделей от Пугачевой, да и то с большой скидкой.