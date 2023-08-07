ФНС заблокировала счета актрисы Анастасии Заворотнюк из-за долгов

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Федеральная налоговая служба приостановила операции по счетам, которые принадлежат актрисе Анастасии Заворотнюк.
Telegram-канал «Звездач» пишет, что блокировка произошла из-за неуплаты долга в размере 169 609 рублей. Ранее сообщалось, что ФНС внесла Заворотнюк в «черный список» из-за задолженности.
В феврале приставы арестовали автомобиль Porsche, который актриса приобрела в 2014 году и оформила на свою мать. Суд решил взыскать с матери Заворотнюк долг в размере 127 тысяч рублей.
В это время Анастасию Заворотнюк выписали домой из онкологической клиники. Актрисе проводили терапию от последствий глиобластомы головного мозга, с которой Заворотнюк борется 4 года. Подробности о состоянии актрисы неизвестны.
По данным врача, в клинике, где проходила лечение актриса Анастасия Заворотнюк, начали применять метод «выжигания» радиацией раковых клеток, оставшихся после удаления опухоли.
По словам Алексея Кривошапкина, эффективность новой методики в лечении опухоли мозга нужно будет доказать в большом международном исследовании.
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Заворотнюк выписали из онкологической клиники
В феврале приставы арестовали автомобиль Porsche, который актриса приобрела в 2014 году и оформила на свою мать. Суд решил взыскать с матери Заворотнюк долг в размере 127 тысяч рублей.
По данным врача, в клинике, где проходила лечение актриса Анастасия Заворотнюк, начали применять метод «выжигания» радиацией раковых клеток, оставшихся после удаления опухоли.
По словам Алексея Кривошапкина, эффективность новой методики в лечении опухоли мозга нужно будет доказать в большом международном исследовании.
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Мария Фирсова