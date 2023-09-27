Футболист Тарасов и его жена модель Костенко ждут четвёртого ребёнка

Фото: istock/Natalia Kuzina
Почти 2 года назад в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родился третий ребенок — сын Алексей. У футболиста есть дочь от первого брака.
«Стархит» пишет, что супруги ждут ещё одного ребёнка.
Сообщается, что в мае 29-летняя Анастасия Костенко сделала операцию по увеличению груди в одной из клиник Дубая. Пока семья не сообщила примерную дату родов и пол будущего малыша.
Ранее российская актриса Мария Кожевникова рассказала в социальных сетях о рождении четвертого ребенка. Мария стала известна благодаря роли в сериале «Универ».
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Сообщается, что в мае 29-летняя Анастасия Костенко сделала операцию по увеличению груди в одной из клиник Дубая. Пока семья не сообщила примерную дату родов и пол будущего малыша.
«Плюс один. Спасибо, любимая!» —написал Дмитрий Тарасов в одной из социальных сетей.Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов зарегистрировали брак в январе 2018 года.
Ранее российская актриса Мария Кожевникова рассказала в социальных сетях о рождении четвертого ребенка. Мария стала известна благодаря роли в сериале «Универ».
«4 раз мама! Добро пожаловать!» — написала артистка в личном блоге.Кожевникова опубликовала фото, на котором она держит ручку новорожденного в роддоме. Судя по цвету бирки на руке младенца, фанаты предположили, что у актрисы родился четвертый сын.
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