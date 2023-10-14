Футболист Тарасов и модель Костенко раскрыли пол будущего ребенка

Фото: istockphoto/Viorel Kurnosov
Семья Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко ждёт появления сына.
Об этом семья блогеров рассказала в одной из социальных сетей. Пара опубликовала видео с гендерной вечеринки, где раскрыли пол будущего ребенка.
Судя по кадрам, вечеринка прошла в загородном доме. Участок был украшен воздушными шарами и игрушками. В конце вечеринки пошёл синий дым и посыпалась мишура голубого цвета, что означает, что пара ждёт мальчика.
Анастасия Костенко замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым с 2018 года. У пары трое детей— сын Алексей и дочери Милана и Ева. В сентябре стало известно, что пара ждёт четвёртого ребёнка.
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«Мы тебя очень любим и ждем, малыш. Получился такой милый, интересный, волнительный и поистине семейный праздник-сюрприз», —сообщила в социальной сети Костенко.
Анастасия Костенко замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым с 2018 года. У пары трое детей— сын Алексей и дочери Милана и Ева. В сентябре стало известно, что пара ждёт четвёртого ребёнка.
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Мария Фирсова