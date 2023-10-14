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Футболист Тарасов и модель Костенко раскрыли пол будущего ребенка

14 октября 2023, 14:08
Фото: istockphoto/Viorel Kurnosov

Фото: istockphoto/Viorel Kurnosov

Семья Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко ждёт появления сына.
Об этом семья блогеров рассказала в одной из социальных сетей. Пара опубликовала видео с гендерной вечеринки, где раскрыли пол будущего ребенка.
«Мы тебя очень любим и ждем, малыш. Получился такой милый, интересный, волнительный и поистине семейный праздник-сюрприз», —сообщила в социальной сети Костенко.

Судя по кадрам, вечеринка прошла в загородном доме. Участок был украшен воздушными шарами и игрушками. В конце вечеринки пошёл синий дым и посыпалась мишура голубого цвета, что означает, что пара ждёт мальчика.

Анастасия Костенко замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым с 2018 года. У пары трое детей— сын Алексей и дочери Милана и Ева. В сентябре стало известно, что пара ждёт четвёртого ребёнка.

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#шоу-бизнес
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Звезда сериала «Офис» купила роскошный особняк у российского миллиардера
Актриса Минди Калинг купила особняк в Беверли-Хиллз у российского миллиардера
14 октября 2023, 05:59

Фото: iStock/Kirk Wester

Звезда сериала «Офис» Минди Калинг купила роскошный дом в США у российского миллиардера, сообщило издание Robb Report.
Актриса приобрела резиденцию в Беверли-Хиллз за 15 миллионов долларов (примерно 1,46 миллиарда рублей). Продавцом недвижимости выступил предприниматель Сергей Саркисов. Начальная цена объекта при продаже в начале 2023 года составляла немногим менее 17 миллионов долларов, но затем он согласился предоставить существенную скидку. Сам миллиардер приобрел этот дом в 2017 году за 16,2 миллиона долларов.

Двухэтажный особняк, построенный из кирпича в начале 1950-х годов, включает в себя шесть спален и столько же ванных комнат, общей площадью около 557,4 квадратных метра. Однако существует вероятность того, что этот дом будет снесен, и на его месте будет возведен более просторный дом, площадью близкой к 1,4 тысячам «квадратов».

На участке площадью 0,4 гектара расположены теннисный корт и бассейн. Новой соседкой Минди Калинг стала певица Тейлор Свифт.

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#актриса
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Татьяна Лазарева* в соцсетях заявила, что её насилуют
Татьяна Лазарева*: Меня насилуют, а я ничего не могу с этим сделать
13 октября 2023, 23:29

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Артистка Татьяна Лазарева*, покинувшая Россию после начала спецоперации на Украине, вышла на связь с публикой в помятом виде и заявила, что её насилуют, а она ничего не может с этим поделать. Об этом пишет KP.RU.
Татьяна Лазарева* перебралась на постоянное место жительства в Испанию. Оттуда она сообщила, что живёт в ужасе, записав видеоролик. Пользователи Сети отметили, что телеведущая находится в странном состоянии — у неё провисли щёки, заплетается язык, а общий вид напоминает человека с похмелья.

57-летняя артистка неожиданно заявила, что ее насилуют, а она ничего не может с этим поделать. Такие слова вызвали бурное обсуждение в социальных сетях.

«Таня опять не закусывала, неужели денег только на водочку?», — написал один из комментаторов.

«Лицо прям провисло. Вообще забила на себя, только о пьянке и думает», — добавил второй.

«Ну вы же женщина. Возьмите себя в руки», — заключил третий пользователь.

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Налоговая заблокировала счета Волочковой

Экс-участнику телепроекта «Дом-2» грозит 10 лет колонии за разбой

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#женщина
#пользователи
#артист
#соцсети
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Состояние здоровья актера Павла Баршака серьезно ухудшилось
13 октября 2023, 11:11

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Врачи заметили ухудшение состояния здоровья известного актера Павла Баршака. Он был госпитализирован с переломами ребер и повреждениями грудной клетки после драки с агрессивным преследователем своей подруги.
Как сообщает телеграм-канал Baza, медики провели артисту компьютерную томографию грудной клетки и выявили явно отрицательную динамику. Сейчас Баршак находится в торакальное отделении больницы. Кроме сломанных ребер, у него диагностирован гидроторакс (скопление избыточной жидкости в легких) и пневмоторакс (скопление воздуха в легких).

Павел Баршак попал в больницу после драки. В ночь на 8 октября он находился в квартире своей знакомой. Внезапно через балкон в помещение залез 25-летний Александр Табаков, давний поклонник девушки, который ее преследовал в последнее время. Между мужчинами завязалась драка, в результате которой актер получил травмы. Табаков же покинул квартиру тем же путем, что и вошел — через балкон.

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#ночь
#травмы
#больницы
#медики
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Налоговая заблокировала счета Волочковой
Налоговая заблокировала счета компании Волочковой
12 октября 2023, 20:08

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Налоговая служба заблокировала счета компании звезды российского балета Анастасии Волочковой, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, блокировка коснулась счетов, которые принадлежат фонду содействия развитию русской культуры и искусства «Анастасия Волочкова», поскольку звезда не успела вовремя подать налоговую декларацию.

Отмечается, что эта компания существует уже 22 года, однако, сама Волочкова руководит ей только последние семь лет. 

По данным из открытых источников, основная деятельность компании - «предоставление финансовых услуг».

Ранее Волочкова опубликовала в социальных сетях фото, на которых она, в полушпагате, закидывает ногу на советский истребитель Ла-5, как отметили в СМИ, этот вид авиации применялся в самые тяжелые периоды Великой Отечественной войны. ​Подобным поведением возмутились подписчики Волочковой и написали на неё заявление в полицию.

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#балет
#налоги
#компании
#финансы
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Экс-участнику телепроекта «Дом-2» грозит 10 лет колонии за разбой
Экс-участнику телепроекта «Дом-2» Гобозову грозит 10 лет колонии за разбой
12 октября 2023, 18:05

Фото: iStock/Rawf8

Бывшему участнику скандального телепроекта «Дом-2» Александру Гобозову грозит десять лет колонии за избиение девушки в Ставрополе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, представитель Гобозова утверждает, что его подопечный в последнее время подвергался вымогательству. Якобы у него требовали деньги и всячески угрожали. Тогда Гобозов потребовал у переговорщицы контакт вымогателя, однако, получив отказ, ударил девушку.

После этого он был арестован на 10 дней, а в полицейском участке продолжал вести себя агрессивно и постоянно конфликтовал.

12 октября на Александра Гобозова завели уголовное дело по статье «Разбой», отправив под домашний арест. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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#уголовное дело
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Блогера Ларина проверят на дискредитацию ВС РФ
12 октября 2023, 14:39

Фото: iStock/Akintevs

Блогера Дмитрия Ларина проверят на дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщает Telegram-канал Mash.
Проверке подвергнется и популярная телеведущая и журналист Ксения Собчак. Именно она взяла у Ларина то самое скандальное интервью, после которого блогера и решили проверить на нарушение российского законодательства. 

В настоящий момент их совместный ролик под заголовком «Хайп на войне» насчитывает более одного миллиона просмотров. 

Дмитрий Ларин покинул Россию еще до начала спецоперации, в 2021 году. Сейчас он живет на острове Бали. По словам самого блогера, причиной отъезда стало уголовное дело, возбужденное против его  коллеги по цеху Юрия Хованского. Сперва Ларин проходил по нему в качестве свидетеля, однако, он очень боялся стать подозреваемым.

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#остров
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Перенёсший инфаркт Игорь Николаев раскрыл, когда сможет выйти на сцену
Игорь Николаев сообщил, что выйдет на сцену уже 25 октября
12 октября 2023, 11:24

Фото: РИА Новости/Александр Натрускин

Музыкант, певец и композитор Игорь Николаев впервые за долгое время обратился к своим поклонникам в соцсетях.
Напомним, что 15 сентября стало известно о госпитализации с обширным инфарктом 63-летнего Николаева.

В своём первом с момента госпитализации посте он выразил благодарность поклонникам, знакомым и родственникам за поддержку, которую они оказывали в период болезни артиста.

Также Николаев поблагодарил врачей, которые в течение нескольких недель боролись за его жизнь.

Кроме того певец порадовал свою публику скорым выходом на сцену. Концерт состоится уже 25 октября в Рахманиновском зале Московской консерватории. 

Поклонники с радостью приняли эту весть и пожелали артисту как можно скорее оправиться после болезни. 

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#артист
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#инфаркт
#концерт
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В Москве экстренно госпитализировали Диму Билана
11 октября 2023, 16:12

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Популярного российского исполнителя Диму Билана экстренно госпитализировали в одну из столичных больниц, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, у артиста обострился бронхит.

«Концерты Димы Билана в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске переносятся. Артист заболел и находится в больнице. Новые даты уточняются. Приобретенные ранее билеты будут действительны на новую дату», — ранее написали в официальной группе исполнителя «ВКонтакте».

9 октября Билан стал гостем Центра воспроизводства редких видов животных, расположенного вблизи посёлка Сычёво под Волоколамском. Артист признался, что получил незабываемые впечатления и положительные эмоции от общения с пушистыми созданиями.

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#госпитализация
#певец
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Концерт Витаса в китайском Сучжоу сопровождался скандалом
11 октября 2023, 08:49

Фото: istockphoto/Cesare Ferrari

На концерте Витаса на стадионе в китайском Сучжоу был настоящий переаншлаг. Организаторы выпустили 55 тысяч тысяч билетов и быстро все их распродали, но на шоу оказались 62 тысячи поклонников российского певца.
Как рассказал продюсер артиста Сергей Пудовкин, мошенники выпустили и продали на черном рынке еще порядка семи тысяч фальшивых билетов, передает телеграм-канал SHOT. Причем местные организаторы тура удивлялись высокому качеству подделки. Настоящие билеты были снабжены многоуровневой защитой с голограммой и штрих-кодом, но фальсификаторы умудрились изготовить дубликаты так ювелирно точно, что сканеры на турникетах при входе на стадион приняли их за настоящие тикеты.

Естественно, артист и его команда не получили никакого вознаграждения за то, что зрителей было на семь тысяч больше заявленного количества. Всего в Китае запланировано 15 концертов Витаса. Продюсер считает, что билеты будут подделываться и на других выступлениях. С одной стороны, говорит Сергей Пудовкин, такая высокая популярность певца в Поднебесной не может не радовать. Однако они с организаторами сейчас ломают голову над тем, как обеспечить проведение концертов в рамках закона и без материального ущерба для сторон.

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