Галкин* решил отправиться на гастроли по Европе, в разгар войны в Израиле

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Сбежавший из России в Израиль шоумен Максим Галкин* заявил, что собирается на гастроли по Европе, в момент обострения палестино-израильского конфликта.
Видеообращение с анонсом гастролей Галкин* разместил на своей странице в одной из запрещенных в РФ социальных сетей.
При этом, около недели назад Галкин* рассказал в социальных сетях почему они с супругой Аллой Пугачевой и детьми не стали бежать из Израиля.
Однако, вчера юморист заявил, что отправляется на гастроли, чтобы встретиться с фанатами на Кипре, в Польше, Молдове и Великобритании.
Многие подписчики, разумеется, осудили подобное поведение бывшей звезды российского телеэкрана.
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*Признан иностранным агентом по мнению Минюста.
При этом, около недели назад Галкин* рассказал в социальных сетях почему они с супругой Аллой Пугачевой и детьми не стали бежать из Израиля.
«Мы хотим поддержать израильский народ в эту действительно тяжелую и трудную минуту», - заявил тогда Галкин*.
Однако, вчера юморист заявил, что отправляется на гастроли, чтобы встретиться с фанатами на Кипре, в Польше, Молдове и Великобритании.
Многие подписчики, разумеется, осудили подобное поведение бывшей звезды российского телеэкрана.
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*Признан иностранным агентом по мнению Минюста.
Евгения Парфентьева