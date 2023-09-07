Галкин* выступит с концертом в Астане 8 октября

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Российскому артисту Максиму Галкину* разрешили выступить в казахской столице Астане 8 октября, в управлении культуры Астаны в интервью «РИА Новости».
«Поступило письмо о проведении 8 октября вечера М. Галкина* в ЦКЗ «Казахстан», которое было поддержано», - прокомментировали ситуацию представители правительства.
Ранее Максим Галкин* прокомментировал новость об отмене его концерта в Эстонии, разместив видеообращение в одной из запрещенных социальных сетей. При этом, причины отмены выступления комик так и не назвал.
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*Является иностранным агентом
Евгения Парфентьева