Галкин* заявил, что польщен вниманием на фоне отмены его концерта в Эстонии

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Максим Галкин* прокомментировал новость об отмене его концерта в Эстонии, разместив видеообращение в одной из запрещенных социальных сетей.
«Читаю злорадства: «Отменили у тебя концерт в Таллине. Ты никому не нужен. Кто только не высказался о том, что теперь у меня концертов в Эстонии не будет. Слушайте, я польщен», - прокомментировал ситуацию комик.
Ранее стало известно, что концерт Галкина*, который был запланирован на 15 сентября в Таллине на площадке Alexela, отменили.
В августе жену Галкина* Аллу Пугачеву засняли во время выступления в курортном поселке Краснодарского края Лазаревское.
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*Признан иноагентом на территории РФ.
Евгения Парфентьева