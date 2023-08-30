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Галкин* заявил, что польщен вниманием на фоне отмены его концерта в Эстонии

Максим Галкин* прокомментировал новость об отмене его концерта в Эстонии
30 августа 2023, 13:38

Фото: iStock/fergregory

Максим Галкин* прокомментировал новость об отмене его концерта в Эстонии, разместив видеообращение в одной из запрещенных социальных сетей.
«Читаю злорадства: «Отменили у тебя концерт в Таллине. Ты никому не нужен. Кто только не высказался о том, что теперь у меня концертов в Эстонии не будет. Слушайте, я польщен», - прокомментировал ситуацию комик.

Ранее стало известно, что концерт Галкина*, который был запланирован на 15 сентября в Таллине на площадке Alexela, отменили.


При этом, причины отмены выступления комик так и не назвал.

В августе жену Галкина* Аллу Пугачеву засняли во время выступления в курортном поселке Краснодарского края Лазаревское.

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*Признан иноагентом на территории РФ.
#концерт
#иностранный агент
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На блогершу Лерчек подали судебный иск на 22 млн рублей
30 августа 2023, 10:48

Фото: istockphoto/gorodenkoff

На компанию блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) подали в суд из-за экономических споров.
Telegram-канал «Светский хроник» пишет, что в суд с иском обратилось ООО «Темполайн Логистика» с требованием взыскать с ООО «Би Фит» 22 033 436 рублей. Причиной иска явились экономические споры по гражданским правоотношениям.
 
Сообщается, что Лерчек, являясь учредителем ООО «Би Фит», через него продавала свои марафоны. В генеральных директорах числился супруг блогерши Артем Чекалин, но он уволился после возбуждения уголовного дела.
 
В марте Лерчек также стала фигурантом 2 уголовных дел — о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей и отмывании денег  (133 млн рублей). Мужу предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов.

По словам адвоката, семейная пара полностью погасила задолженность по налогам 3 мая.

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#блогер
#суд
#компании
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Резидент Comedy Club Бебуришвили впервые стал отцом
27 августа 2023, 19:02

Фото: iStock/Diego Cerro Jimenez

Комик Андрей Бебуришвили рассказал в новом выпуске «Шоу Воли», что стал отцом.
«Вокруг ТВ» пишет, что у Андрея Бебуришвили родилась дочь. Юморист рассказал, что жена Мария просила пока не раскрывать имя девочки.
 
Телеведущий Павел Воля поздравил комика с пополнением. «Пусть пока будет Волан-де-Морт. Ее пока нельзя называть», —сказал артист.
В июне 2023 года Андрей Бебуришвили женился на беременной возлюбленной Марии — основательнице книжного клуба. На свадьбе присутствовали комики Тамби Масаев, Илья Макаров, Гураам Амарян, Игорь Джабраилов и Александр Ваш.

По словам комика, торжество обошлось в 8 млн рублей.

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#дети
#шоу-бизнес
#артист
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Жена принца Гарри Меган Маркл хочет вернуться в кино и получить «Оскар»
27 августа 2023, 12:30

Фото: istockphoto/vzphotos

Меган Маркл планирует возобновить актёрскую карьеру и рассчитывает в будущем получить премию «Оскар».
Life & Style, ссылаясь на источник из окружения герцогини, пишет, что Меган Маркл начала переговоры с «известными режиссёрами и продюсерами», желая возобновить актерскую карьеру.
 
«После множества неудач, включая потерю сделки со Spotify на $20 млн и отказа в номинации на премию «Эмми» за документальный сериал «Меган и Гарри», она планирует вернуться к актерской карьере. Меган очень взволнована», — поделился информацией источник.
По словам инсайдера, за последние 5 лет у Меган была «куча предложений», но Маркл отказывалась от них сначала из-за королевской жизни, а потом из-за переезда в Голливуд с семьёй. Принц Гарри поддерживает жену в стремлении возобновить карьеру.
 
Сообщается, что Меган Маркл подошла к своему возвращению стратегически. Она планирует получить серьёзную драматическую роль, которая могла бы принести ей «Оскар».

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Константин Меладзе пытается продать особняк на Рублёвке
 
#кино
#фильм
#шоу-бизнес
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Константин Меладзе пытается продать особняк на Рублёвке
26 августа 2023, 13:07

Фото: istockphoto/igoriss

Украинский композитор Константин Меладзе ещё раз выставил на продажу свой коттедж в посёлке «Миллениум парк» на Рублёвке.
Telegram-канал Mash уточняет, что дом продаёт мать певца.
 
Впервые коттедж был выставлен на продажу в феврале нынешнего года за 300 млн рублей. Но объявление было снято, когда стало известно, кому принадлежит особняк.
 
Недавно дом опять появился в продаже. Но уже от имени матери артиста.  Сейчас особняк можно приобрести за 350 млн руб.
 
Дом площадью 700 кв. м расположился на 36 сотках земли. В нём есть хамам, спортзал, камин, обои и итальянская мебель ручной работы.

Ранее сообщалось, что на актрису Ингеборгу Дапкунайте подали в суд из-за жилья, принадлежащего ей на территории России. Дапкунайте может стать фигуранткой по делу об оспаривании зарегистрированных прав на недвижимость по заявлению, поданному 19 июля. 7 сентября пройдет заседание по делу, где в качестве истца указан Р.Т. Худавердян. Актриса покинула РФ в 2022 году. До этого она проживала в Москве на Никитском бульваре.

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#композитор
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«Ангел» Victoria''''s Secret Жозефин Скривер родила первенца
26 августа 2023, 10:55

Фото: iStock/Diego Cerro Jimenez

Датская топ-модель, экс-«ангел» Victoria''''s Secret Жозефин Скривер в первый раз стала матерью.
0-летняя Жозефин Скривер и её 34-летний муж Александер Де Леон стали родителями девочки. Семья опубликовала фото с новорожденной малышкой в социальных сетях. На черно-белом фоте виден профиль девочки и её ручка. Новорожденная держалась за руки родителей.
 
«Аврора Джеймс. Какое счастье, добро пожаловать, крошка!» —опубликовала пост модель в социальных сетях.
В апреле 2022 года Жозефин Скривер стала женой фронтмена группы The Cab Александра ДеЛеона. Пара начала встречаться в 2013 году, а в 2018 они объявили о помолвке.

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#дети
#родители
#мода
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Мировой суд закрыл уголовное дело в отношении Алексея Кортнева
25 августа 2023, 17:07

Фото: iStock/AMilkin

Уголовное дело в отношении лидера группы «Несчастный случай» закрыто. Мировой суд выписал ему штраф в размере 20 тысяч рублей, сообщается в группе судов общей юрисдикции Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что 15 февраля в новосибирском академгородке был отменён концерт группы «Несчастный случай». Причиной этому стали технические неполадки.

Приехавшие на место сотрудники полиции встретили недовольного Кортнева, который публично оскорбил капитала полиции и показал ему неприличный жест.

В отношении музыканта было заведено уголовное дело. Однако Кортнев осознал свою вину, выплатил капитану полиции 70 тысяч рублей и принёс пожертвование (10 тысяч рублей) в народный фронт помощи «Всё для победы». 

Уточняется, что Кортнев выплатил штраф, который ему назначил Мировой суд. 

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#суд
#штраф
#уголовное дело
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Variety: Премьеру продолжения «Дюны» перенесли из-за забастовок в Голливуде
25 августа 2023, 10:11

Фото: iStock/Kirk Wester

В связи с забастовками актёров и сценаристов в Голливуде, кинокомпания Warner Bros. перенесла премьеру фильма «Дюна: часть вторая» с 1 ноября 2023 года на 15 марта 2024 года. Об этом сообщает журнал Variety.
Кроме того, по той же причине была перенесена премьера кинокартины «Годзилла и Конг: новая империя» с 14 марта на 12 апреля 2024 года.

Напомним, что забастовка актёров и сценаристов в Голливуде началась 2 мая. Причиной стало невыполнение кинокомпаниями требований сотрудников о повышении заработной платы и заключения новых соглашений. В связи с этим происходит перенос уже снятых фильмов, а новые телепередачи и кинокартины не создаются. Последний раз подобная забастовка в США случалась в 2007 году. Она длилась 100 дней и понесла за собой убыток для отрасли в 3 млрд долларов.

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#премьера
#кино
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Кутуньо хоронили в Милане под аплодисменты и мелодии его песен
24 августа 2023, 22:07

Фото: istockphoto/:batuhan toker

Заупокойная служба по знаменитому итальянскому певцу и композитору Тото Кутуньо, который скончался во вторник, прошла в миланской церкви Святых Нерея и Ахолея. Он умер на 81-м году жизни после продолжительной болезни.
Прямую трансляцию траурной церемонии вела видеоредакция газеты La Repubblica. Попрощаться с Кутуньо приехали его коллеги по сцене и футбольной сборной певцов Италии Пупо и Джанни Моранди, который назвал Тото великим другом, великим человеком, и великим артистом. Сборная, составленная из звезд итальянской эстрады, в свое время с успехом ездила по всему миру. В России Кутуньо, Моранди, Пупо, Риккардо Фольи и другие выходили на поле против команды наших звезд «СтарКо», в составе которой были Валерий Сюткин, Дмитрий Маликов, Владимир Пресняков-старший, Дмитрий Харатьян и другие знаменитости.

Траурная церемония завершилась долгими аплодисментами всех тех, кто пришел проводить Тото Кутуньо в последний путь. При этом гости церемонии стихийно начали исполнять дрогнувшими голосами его знаменитый хит L'italiano («Итальянец»). Адриано Челентано, которому популярность принесли в том числе песни Кутуньо, написал маэстро, что он был и останется навсегда незабываемым, великим человеком.

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#церковь
#италия
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Иосиф Пригожин покинул российское телевидение
Иосиф Пригожин покинул телепрограмму «Звезды сошлись» на НТВ
24 августа 2023, 15:16

Фото: Фотобанк Московской области

Продюсер Иосиф Пригожин покинул телепрограмму «Звезды сошлись» на НТВ
Место Пригожина рядом с соведущей Лерой Кудрявцевой займет актер Тимур Еремеев.

На НТВ отметили, что продюсер был очень воодушевлен предстоящей работой в этой программе, поскольку хотел поработать с Кудрявцевой в роли соведущих.

При этом, о причинах ухода Пригожина на телеканале ничего не уточнили. 

Ранее Иосиф Пригожин высказался по поводу распространившихся в интернете мемах, где его намеренно путают с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Он подчеркнул, что очень хочет избавиться от созвучности с главой ЧВК. Пригожин удивлен тому, что некоторые пользователи интернета до сих пор не разобрались, что предприниматель Пригожин и продюсер Пригожин – это два разных человека.

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