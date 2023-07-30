Гарик Сукачёв опубликовал видео с извинениями из больницы

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Рок-музыкант Гарик Сукачёв опубликовал видео из больницы. В нем Сукачёв извинился перед зрителями, которые планировали посетить его концерт в Карелии. Об этом пишет телеграм-канал 112.
По словам музыканта, на концерте в Карелии выступит его команда, сам Сукачёв пообещал приехать туда еще раз и выступить.
Сообщается, что Сукачёв опроверг слухи, что госпитализация была связана с проблемами, которые вызвало употребление алкоголя.
Напомним, ранее медики экстренно госпитализировали 63-летнего Гарика Сукачёва. Тем, кто купил билеты на его концерт, деньги обещают вернуть.
30 июля также госпитализировали актрису Ирину Мирошниченко. Медики диагностировали грипп в тяжелой форме.81-летняя Ирина Мирошниченко почувствовала недомогание сегодня утром. Из-за ухудшения состояния врачи решили госпитализировать артистку.
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Сообщается, что Сукачёв опроверг слухи, что госпитализация была связана с проблемами, которые вызвало употребление алкоголя.
30 июля также госпитализировали актрису Ирину Мирошниченко. Медики диагностировали грипп в тяжелой форме.81-летняя Ирина Мирошниченко почувствовала недомогание сегодня утром. Из-за ухудшения состояния врачи решили госпитализировать артистку.
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Екатерина Коршунова