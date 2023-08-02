Гарик Сукачёв продолжит выступать, несмотря на недавнюю госпитализацию

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Рок-музыкант Гарик Сукачёв будет выступать на предстоящем концерте в Воронеже, его дальнейшие концерты состоятся. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Отмечается, что концерт музыканта в Воронеже состоится 20 августа. По информации Mash, также принимаются заказы на этот месяц на корпоративы с участием Сукачёва. Стоимость такого выступления составляет восемь миллионов рублей.
Напомним, 29 июля медики экстренно госпитализировали 63-летнего Гарика Сукачёва. Его концерт в Карелии прошел без участия музыканта.
После рок-музыкант опубликовал видео из больницы. В нем Сукачёв извинился перед зрителями, которые планировали посетить его концерт в Карелии. Сам музыкант пообещал приехать туда еще раз и выступить. Сообщается, что Сукачёв опроверг слухи, что госпитализация была связана с проблемами, которые вызвало употребление алкоголя.
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Напомним, 29 июля медики экстренно госпитализировали 63-летнего Гарика Сукачёва. Его концерт в Карелии прошел без участия музыканта.
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Екатерина Коршунова