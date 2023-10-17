Генпрокуратура проверит блогера Эдварда Билла за видео с избиением бомжей

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Религиозное общество «Братство Морозов-Златоуст» написало заявление в Генпрокуратуру с просьбой проверить видео блогера и пранкера Эдварда Билла, сообщает Telegram-канал Mash.
Аналогичная претензия у них и Эдварду Биллу. Представители общества нашли у пранкера видео, где он переодевался в пенсионера и дрался с бомжами. Постановочные ли эти видео - неизвестно. «Братство Морозов-Златоуст» считает, что избиениями бездомных Билл «оскорбляет русский мир, достоинство русского человека, саму суть русской души и всего остального максимально русского, что нашлось в несчастных глазах обездоленных».
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