Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Генпрокуратура проверит блогера Эдварда Билла за видео с избиением бомжей

Генпрокуратура проверит блогера Эдварда Билла за видео с избиением бомжей

Религиозное общество написало заявление на блогера Билла за избиение бомжей
17 октября 2023, 16:26
Фото: iStock/globalmoments

Фото: iStock/globalmoments

Религиозное общество «Братство Морозов-Златоуст» написало заявление в Генпрокуратуру с просьбой проверить видео блогера и пранкера Эдварда Билла, сообщает Telegram-канал Mash.

Сперва борцы за русский мир писали аналогичное заявление на коллегу по цеху Билла Амирана Сардарова. Тогда «Братство Морозов-Златоуст» заявило, что блогер слишком часто использует мат в общественных местах, чем «оскорбляет человеческое достоинство и репутацию богатого русского языка, русского мира и культуры».

Аналогичная претензия у них и Эдварду Биллу. Представители общества нашли у пранкера видео, где он переодевался в пенсионера и дрался с бомжами. Постановочные ли эти видео - неизвестно. «Братство Морозов-Златоуст» считает, что избиениями бездомных Билл «оскорбляет русский мир, достоинство русского человека, саму суть русской души и всего остального максимально русского, что нашлось в несчастных глазах обездоленных».

Читайте также:

Блогера Ларина проверят на дискредитацию ВС РФ

Автор «К чёрту любовь» потребовал через суд запретить Лободе исполнять его хит

На повара Константина Ивлева подали в суд после фестиваля в Екатеринбурге
#видео
#мат
#блогер
#заявление
#генпрокуратура
Читайте нас в
Максиму Галкину* грозит первый иноагентский штраф
Галкину* грозит штраф за непредоставление отчета о деятельности иноагента
17 октября 2023, 15:53

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

На шоумена Максима Галкина* составили протокол из-за непредоставления отчета о деятельности иноагента. Об этом сообщили в Головинском суде Москвы.
Сообщается, что в суд поступил протокол по части 2 статьи 19.34, которая обозначает нарушение порядка деятельности иноагента. Дата рассмотрения протокола на данный момент не назначена. Размер штрафа по назначенной статье составляет до 50 тысяч рублей.

Напомним, Минюст включил Галкина* в реестр иностранных агентов в середине сентября 2022 года. В пояснении к документу указывалось, что страна финансирования шоумена — Украина. 

Ранее сообщалось о том, что российский исполнитель Алишер Валеев, более известный как Моргенштерн*, получил штраф в 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента под постами в социальных сетях.

Читайте также:

Макаревичу* грозит штраф за отсутствие маркировки иноагента

Моргенштерна* оштрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента

Монеточке* грозит штраф за нарушение правил статуса иноагента

*признаны иностранными агентами на территории РФ.
#суд
#штраф
#украина
#нарушение
#моргенштерн
#минюст
#рф
Читайте нас в
Шуфутинский объяснил отказ от гастролей за границей
Шуфутинский объяснил отказ от гастролей за границей любовью к России
17 октября 2023, 11:30

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Певец Михаил Шуфутинский сократил количество гастролей за рубежом, так как он очень привязан к России. Об этом Шуфутинский сообщил в беседе с изданием «Аргументы и факты».
Шансонье отметил, что за пределами нашей страны его настораживает отношение к россиянам. По его словам, во многих государствах на сегодняшний день реабилитируется нацизм. Шуфутинский добавил, что те страны, которые это приветствуют, для певца являются враждебными.

Певец подчеркнул, что очень любит Москву и Россию.

Ранее Шуфутинский заявил, что он с молоком матери впитал ненависть к фашизму, и страна, где допустим и культивируется фашизм, является для него врагом. Он объяснил, что ранее не говорил публично о своей позиции к специальной военной операции, так как занимается развлечением людей на своих концертах, а не высказывает лозунги.

Читайте также:

Михаил Шуфутинский рассказал, как относится к песне «3 сентября»

Михаил Шуфутинский обозначил свою позицию относительно спецоперации

Лишённый сана протодиакон Андрей Кураев объявил об эмиграции
#певец
#страны
#операции
#концерт
#россия
Читайте нас в
Лишённый сана протодиакон Андрей Кураев объявил об эмиграции
Экс-протодиакон Кураев намерен эмигрировать в Прагу
16 октября 2023, 21:01

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Бывший протодиакон, блогер Андрей Кураев планирует покинуть Россию и поселиться в Праге, где собирается продолжить «писать, говорить и читать лекции». Об этом он написал в своём личном блоге.
Напомним, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил Кураева сана. 

Бывший протодиакон отметил, что несколько лет в детстве жил в Праге, поэтому принял решение уехать именно в эту страну.

В европейском государстве блогер планирует найти новую работу, поскольку умеет «писать, говорить и читать лекции», чего в России он не мог делать так, как хотел.

Кураев отметил, что долго размышлял над эмиграцией и всё-таки принял решение покинуть Россию, заявив, что его «московский мир разрушен». 

Читайте также:

Симоньян поставила Ахматову в пример уехавшим из России звездам шоу-бизнеса

Стали известны заработки сбежавших за границу российских звезд

Машков заявил, что презирает уехавших из России артистов
#россия
#блогер
#православие
Читайте нас в
Шестилетний сын Собчак заявил, что хочет жить в России
16 октября 2023, 20:20

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Шестилетний сын журналистки и телеведущей Ксении Собчак заявил, что хочет жить в России.
Видеоролик с сыном звезда разместила в запрещенной в России социальной сети.

На кадрах сын Собчак и актера Максима Виторгана Платон едет вместе с мамой в машине.

Журналистка спросила своего ребенка, в какой стране он хочет жить. 

«Жесткий ответ — в России!», - твердо ответил шестилетний мальчик. 

Ранее в эфире своего YouTube-шоу «Осторожно. Собчак» журналистка заявила, что не может идти на военную службу — не подходит по возрасту. Также она посоветовала недоброжелателям отложить шутки про конные войска, намекая на нелестные сравнения, которые высказывались по поводу ее внешности.

Читайте также: 

Собчак жалуется на одолевающих ее антисемитов

Галкин* решил отправиться на гастроли по Европе, в разгар войны в Израиле

«Великая страна»: Собчак поддержала намерение Галкина* остаться в Израиле

*Признан иностранным агентом в России.
#сын
#ребёнок
#россия
#журналист
#ксения собчак
Читайте нас в
Модель Ирен Феррари угрожала соседке изнасиловать её мужа
16 октября 2023, 19:03

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Модель Ирен Феррари угрожала соседке в общедомовом чате изнасиловать её мужа, а саму её поставить на колени, как ранее она «ставила на колени олигархов». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Уточняется, что 42-летняя модель оскорбляла в детском саду воспитательницу на глазах у детей. Также в сеть попали грязные угрозы, которыми Ирен пыталась запугать женщину.
 
Ранее стало известно, что обладательница самого большого бюста России - Ирен Феррари показала свои импланты десятого размера воспитанникам детского сада в Подмосковье. По информации СМИ, у 42-летней звезды 00-х возник конфликт с соседкой в общедомовом чате. Женщина попросила Феррари не приходить с собакой в кафе их жилого комплекса. Модель, сперва, просто осыпала женщину угрозами и оскорблениями, а затем, по старой привычке, решила устроить настоящее шоу.

Читайте также:

На птицефабрике под Петербургом ликвидировали производство поддельного алкоголя

Москвич сломал своей девушке нос за то, что та едва не откусила ему пенис

В Петербурге мать отравила ребенка йодом, перепутав его с сиропом от кашля
#конфликт
#производство
#кафе
#женщина
#мать
Читайте нас в
Галкин* решил отправиться на гастроли по Европе, в разгар войны в Израиле
16 октября 2023, 16:25

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Сбежавший из России в Израиль шоумен Максим Галкин* заявил, что собирается на гастроли по Европе, в момент обострения палестино-израильского конфликта.
Видеообращение с анонсом гастролей Галкин* разместил на своей странице в одной из запрещенных в РФ социальных сетей. 

При этом, около недели назад Галкин* рассказал в социальных сетях почему они с супругой Аллой Пугачевой и детьми не стали бежать из Израиля. 

«Мы хотим поддержать израильский народ в эту действительно тяжелую и трудную минуту», - заявил тогда Галкин*.

Однако, вчера юморист заявил, что отправляется на гастроли, чтобы встретиться с фанатами на Кипре, в Польше, Молдове и Великобритании.

Многие подписчики, разумеется, осудили подобное поведение бывшей звезды российского телеэкрана.

Читайте также: 

«Великая страна»: Собчак поддержала намерение Галкина* остаться в Израиле

«Сухонькая старушка в парике»: Пугачёва медленно чахнет в Израиле

Помощница Пугачевой рассказала, когда примадонна планирует вернуться в Россию

*Признан иностранным агентом по мнению Минюста. 
#израиль
#европа
#концерт
#война
#юмор
Читайте нас в
Дядя актера Ефремова завещал свое состояние семье погибшего в ДТП с племянником
16 октября 2023, 16:14

Фото: iStock/simpson

Дядя актера Михаила Ефремова завещал свое состояние семье мужчины, который погиб в ДТП с его племянником, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, в столичную адвокатскую контору пришло письмо, в котором 79-летний концертмейстер Александр Покровский просит завещать все деньги, которые останутся после его смерти, семье водителя-экспедитора Сергея Захарова, который погиб в автомобильной аварии, устроенной Ефремовым в 2020 году в центре Москвы.

Свою квартиру в шаговой доступности он Кремля он завещал передать Министерству Культуры РФ. 

Мужчина также заявил, что племянник оказывал на него давление и заставлял вписать свое имя в завещание. Напомним, что Ефремов третий год отбывает наказание в колонии общего режима.

В настоящий момент адвокаты будут связываться с семьей Захарова и уточнять, готовы ли они принять оставленное им состояние Покровского. При этом, где находится сам концертмейстер - неизвестно.

Читайте также: 

Михаила Ефремова признали виновным в смертельном ДТП

Иван Охлобыстин заявил, что у Михаила Ефремова в колонии выпали нижние зубы

Mash: Сына актера Михаила Ефремова выписали из больницы через 1,5 месяца после госпитализации
#деньги
#аварии
#наказание
#мужчина
#рф
#ефремов
#погибший
#дтп
#москва
#актёр
Читайте нас в
Автор песни «К чёрту любовь» подал в суд на певицу Светлану Лободу
Автор «К чёрту любовь» потребовал через суд запретить Лободе исполнять его хит
16 октября 2023, 15:21

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Автор песни «К чёрту любовь» Олег Влади подал в суд на певицу Светлану Лободу с требованиями защитить свои авторские права. Об этом сообщается на сайте подмосковного Истринского суда.
Предварительное заседание состоялось сегодня, 16 октября. первое слушание по делу пройдёт 7 декабря. 

Уточняется, что автор композиции «К чёрту любовь» Олег Влади ранее позволил певице исполнять его песню. Однако после того как она публично осудила проведение Россией спецоперации на Украине и покинула РФ, композитор запретил Лободе исполнять его хит.

Кроме того, у Влади есть претензии к компании ООО «Лобода мьюзик». По его словам, организация во время составления договора ущемила авторские права композитора.

Адвокат Влади, Валерия Рытвина, отметила, что через суд её клиент планирует добиться признания недействительности договора, а имущественные права признать не перешедшими в организацию Светланы Лободы. 

Напомним, что Лобода покинула Россию после начала спецоперации. За её высказывания в адрес государства, её запретили въезжать в Россию в течение 50 лет.

Читайте также:

Помощницу Шнурова обвиняют в краже 5,5 млн рублей

Блогера Ларина проверят на дискредитацию ВС РФ

Экс-участнику телепроекта «Дом-2» грозит 10 лет колонии за разбой
#суд
#певица
#песня
#композитор
#запрет
Читайте нас в
Помощницу Шнурова обвиняют в краже 5,5 млн рублей
«Ъ»: Помощницу Шнурова обвиняют в краже 5,5 млн рублей
16 октября 2023, 04:49

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

У солиста группы «Ленинград» Сергея Шнурова и его супруги Ольги были похищены 5,5 миллионов рублей. Об этом пишет «Ъ».
В прокуратуру передано уголовное дело, согласно которому в краже обвиняется бывшая помощница артиста Анастасия Кулигина. Отмечается, что женщина отрицает участие в хищении у семьи артиста наличных средств, однако подтвердила наличие у нее доступов к счетам Шнуровых. В настоящее время она находится под домашним арестом.

Уточняется, что уголовное дело по данному инциденту было возбудили в декабре 2022 года. Защита требует дополнительного расследования и следственного эксперимента для установления всех обстоятельств произошедшего.

Читайте также:

Сергей Шнуров указал на виновных в отмене концерта группы «Ленинград» в Москве

Суд взыскал со Шнурова штраф за использование в клипе чужого снимка «Суперджета»

У Шнурова через суд потребовали почти полтора миллиона рублей за один снимок
#суд
#дело
#уголовное дело
#женщина
#защита
Читайте нас в
Достижения.рф