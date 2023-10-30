Генпрокуратура проверит звезду «Кухни» Назарова после обращения общественников

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Звезду популярного российского сериала «Кухня» Дмитрия Назарова проверит Генпрокуратура, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Напомним, в апреле 2023 года Тверской суд Москвы оштрафовал Назарова на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Артист неоднократно позволял себе высказываться против проведения специальной военной операции.
Однако, Назаров все же решил вернуться на Родину, и даже запланировал здесь несколько выступлений. Тем не менее, некогда любимого актера российская публика не захотела принимать назад, и его спектакли пришлось отменить.
Теперь же активист движения «Отцы России» Андрей Загонников просит Генпрокуратуру вновь проверить высказывания Назарова, запретить ему любые выступления на территории РФ, а также приговорить его к исправительным работам.
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Однако, Назаров все же решил вернуться на Родину, и даже запланировал здесь несколько выступлений. Тем не менее, некогда любимого актера российская публика не захотела принимать назад, и его спектакли пришлось отменить.
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Евгения Парфентьева