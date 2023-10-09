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Глюкоза в убежище, Галкин сдает кровь: что со звездами во время войны в Израиле

09 октября 2023, 17:40
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

После начала проведения СВО на территории Украины, некоторые представители российского шоу-биза решили спешно покинуть Россию. Своим будущим местом проживания артисты выбрали Израиль. 7 октября 2023 года в стране развернулись широкомасштабные боевые действия и Тель-Авив официально объявил о войне. Редакция «Радио 1» расскажет, как сбежавшие из России артисты выживают в Израиле в условиях вооруженного конфликта.

Глюкоза в израильском бомбоубежище


После начала военных действий в Израиле, об обстановке в стране рассказала российская певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза. По ее словам, в страну она прибыла за несколько дней до обострения ситуации совместно со своими детьми и супругом. Певица уточнила, что приехала в Израиль, чтобы посетить концерт Бруно Марса. Из-за начавшихся военных действий концерт исполнителя был отменен, а артистке и ее семье пришлось укрыться в бомбоубежище.

Александра Савельева рассказала, как переживает войну в Израиле

Проживающая в Израиле бывшая солистка группы «Фабрика» Александра Савельева назвала происходящее в стране трудными временами и рассказала, что ей помогает не сойти с ума в сложное время.

«Ничего не заменит живое человеческое общение и поддержка. Вот туда единственно верный вариант уходить, когда страшно, когда больно… В этом сумасшедшем мире есть лучики надежды — и это люди», - поделилась переживаниями певица.

Ксения Собчак о конфликте на Ближнем Востоке


Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Вооруженный конфликт на Ближнем Востоке прокомментировала журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Она не находится в Израиле, однако некоторое время назад получила гражданство этой страны. Журналистка назвала Израиль второй Родиной и рассказала о своих еврейских корнях.
«Для меня важный символ происходящего сейчас на моей второй Родине, — плененная боевиками голая девушка, лежащая в кузове машины, мчащейся по арабскому кварталу. Именно этот кадр настолько впечатывается в мозг, что точно изменит ход истории на
Ближнем Востоке. Во мне кровь моих предков, в том числе еврейская», - написала Собчак в своем телеграм-канале.

Максим Галкин* сдает кровь в Израиле


Эмигрировавший в Израиль Максим Галкин* на своей странице в социальной сети сообщил, что он и его супруга Алла Пугачева имеют европейские паспорта и могут проживать в одной из 27 стран, однако покидать новое место жительства не планируют. По словам шоумена, супружеская пара намерена поддержать израильский народ в сложившейся ситуации.

Юморист также ответил на вопросы пользователей о том, не намерен ли он отправиться на фронт и защищать Израиль. Галкин* ответил, что если бы он служил в армии Израиля, то он бы пошел воевать.

«Но у меня есть возможность по-другому поддержать страну. Я пойду сдавать кровь, я буду помогать. Думаю, что израильтянам, которые говорят по-русски, важно то, что мы с Аллой сегодня здесь», – пояснил шоумен.

Андрей Макаревич* пожелал Израилю победить


Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич*, проживающий в Израиле пожелал армии обороны страны удачи и выразил надежду на скорую победу, отметив при этом, что отправляется в гастрольный тур.


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*Максим Галкин выполняет функции иностранного агента
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#гражданство
#израиль
#конфликт
#певица
#алла пугачёва
#ксения собчак
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Комик Слепаков* поддержал Израиль и написал, что «мы выстоим»
09 октября 2023, 18:16

Фото: istockphoto/e-crow

Комик Семен Слепаков* выразил поддержку Израилю после нападения ХАМАС.
Комик и музыкант Семён Слепаков поддержал в одной из социальных сетей израильтян после нападения ХАМАС. Семён Слепаков пожелал сил и мужества военным, а также освобождения пленным и выздоровления всем раненным. Комик выразил соболезнования тем, кто потерял родных и близких.
 
«В истории нашего народа было немало страшных событий. Но евреи выстояли. Выстоим мы и сейчас», — написал Семён Слепаков.
В августе 2022 года сообщалось, что Семён Слепаков проводит концерты в Израиле, где находится до сих пор. В июне нынешнего года замоскворецкий суд Москвы обосновал признание законным решения Минюста о включении артиста в реестр иностранных агентов.

Комик Михаил Шац (внесен в РФ в реестр иноагентов) записал видео из Тель-Авива и сказал, что не собирается покидать Израиль.
По словам Шаца, он опубликовал видеообращение только сегодня, спустя 3 дня после начала атаки ХАМАС из-за того, что «в первый день, буквально за 20 минут до начала всех событий, вылетел по делам в одну из европейских стран».

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*признан в РФ иностранным агентом
#иностранный агент
#новости
#израиль
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Дима Билан навестил манулов в зоопитомнике под Волоколамском
09 октября 2023, 17:46

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Певец Дима Билан стал гостем Центра воспроизводства редких видов животных, расположенного вблизи посёлка Сычёво под Волоколамском. Об этом сообщается в телеграм-канале питомника.
«Звезда российской эстрады навестил живущих в зоопитомнике манулов. Он смог не только понаблюдать за удивительными животными вблизи, но и поиграть с ними», – сказано в сообщении.
Артист признался, что получил незабываемые впечатления и положительные эмоции от общения с пушистыми созданиями.

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#московская область
#волоколамск
#животные
#певец
#артист
#зоозащитник
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Комик Михаил Шац* решил остаться в Израиле, чтобы помочь стране
Комик Михаил Шац* решил остаться в Израиле, несмотря на боевые действия
09 октября 2023, 17:15

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Комик Михаил Шац (внесен в РФ в реестр иноагентов) записал видео из Тель-Авива и сказал, что не собирается покидать Израиль.
По словам Шаца, он опубликовал видеообращение только сегодня, спустя 3 дня после начала атаки ХАМАС из-за того, что «в первый день, буквально за 20 минут до начала всех событий, вылетел по делам в одну из европейских стран».
Он пояснил, что хотел обратиться к соотечественникам из Израиля.
 
«Сегодня утром я вернулся, и я вернулся абсолютно сознательно. Потому что в это время я хочу находиться здесь, с народом Израиля», - сообщил Михаил Шац.
Комик рассказал, что хочет и готов помогать. По его словам, он имеет статус «почетного донора», владеет автомобилем и может помочь «что-то отвезти, что-то привезти», если есть необходимость, готов разместить людей у себя дома.
 
«Это настоящая война, и в это время я хочу быть здесь и помочь Израилю победить», - сказал в заключении Михаил Шац.
Ранее телеведущая и журналист Ксения Собчак поддержала намерение шоумена Максима Галкина остаться в Израиле. 

«Израиль — действительно великая страна, и патриотизм ты чувствуешь там каждую секунду пребывания, подтверждаю», - заявила журналист.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа.

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Певица Глюкоза с детьми вернулась в Москву из Израиля

«Великая страна»: Собчак поддержала намерение Галкина* остаться в Израиле

*внесен в РФ в реестр иноагентов
#иностранный агент
#израиль
#новости
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«Великая страна»: Собчак поддержала намерение Галкина* остаться в Израиле
Ксения Собчак ответила на намерение Галкина* остаться в Израиле
09 октября 2023, 16:25

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Телеведущая и журналист Ксения Собчак поддержала намерение шоумена Максима Галкина остаться в Израиле.
«Мне здесь спокойно, мы с Аллой чувствуем себя своими, не чужими. Мы хотим поддержать израильский народ в эту действительно тяжелую и трудную минуту», – видео с подобным обращением Галкин* разместил в одной из запрещенных на территории РФ социальных сетей.

На него ответила комментарием Ксения Собчак. 

«Израиль — действительно великая страна, и патриотизм ты чувствуешь там каждую секунду пребывания, подтверждаю», - заявила журналист. 

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. 

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#патриотизм
#рф
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Певица Глюкоза с детьми вернулась в Москву из Израиля
09 октября 2023, 16:03

Фото: iStock/ViktorCap

С субботы Глюкоза и её семья находились в Израиле под обстрелами.
Mash пишет, что несколько часов назад дочь Натальи Ионовой выложила пост из самолёта, где сообщила, что они уже вернулись в Россию.

певица вместе с детьми приехала в Тель-Авив на концерт Бруно Марса. Как только она с семьей добралась до отеля, началась воздушная тревога и всех постояльцев согнали в бомбоубежище. Они следовали  указаниям, которые им давали в администрации гостиницы.

Покинуть Израиль и вернуться в Москву Наталья Ионова и ее семья сразу не смогли. Хотя аэропорт и работал, но авиакомпании вправе были вправе отменять воздушные перелеты, что большинство и сделало, опасаясь за безопасность пассажиров и пилотов.

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Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук перенес инфаркт
Лидер «ДДТ» Юрий Шевчук перенес концерты из-за инфаркта миокарда
09 октября 2023, 13:29

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Лидер группы ДДТ перенес инфаркт миокарда в сентябре 2023 года. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Отмечается, что на данный момент Шевчук проходит обязательный курс реабилитации, который продлится до середины декабря. Концерты группы ДДТ, по причине реабилитации Шевчука, перенесены на следующий год.

На официальном сайте группы ДДТ говорится о том, что в данный момент Шевчук чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось, что концерт ДДТ, который должен был состояться в Тель-Авиве 28 октября, отменили на фоне обострения ситуации в Израиле.

Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.

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«Я бы пошел, но...»: Галкин* объяснил, почему не пойдет воевать за Израиль
Максим Галкин* заявил, что останется в Израиле, но на фронт не пойдет
09 октября 2023, 12:14

Фото: РИА Новости/ Евгений Биятов

Юморист и телеведущий Максим Галкин* рассказал в социальных сетях почему они с супругой Аллой Пугачевой и детьми не стали бежать из Израиля. Об этом сообщает издание РИА Новости.
По словам Галкина*, они с Пугачевой владеют европейскими паспортами и могут жить в одной из 27 государств Европы. Но уезжать семья не планирует.

«Мне здесь спокойно, мы с Аллой чувствуем себя своими, не чужими <...> Мы хотим поддержать израильский народ в эту действительно тяжелую и трудную минуту», – сказал шоумен.
Шоумен также рассказал подписчикам почему он не идет служить на фронт. 

«Если бы были хоть какие-то основания, чтобы я мог сейчас пойти защищать Израиль, я бы пошел, но у меня есть возможность по-другому поддержать страну. Я пойду сдавать кровь, я буду помогать. Думаю, что израильтянам, которые говорят по-русски, важно то, что мы с Аллой сегодня здесь», – объяснил Максим*.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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Телеведущую Лазареву* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях

*внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов
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#израиль
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#кровь
#министр
#новости
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Телеведущую Лазареву* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях
09 октября 2023, 11:16

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Пресненский суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей телеведущую Татьяну Лазареву* за отсутствие маркировки иностранного агента в социальных сетях. Об этом РИА Новости сообщили в суде.
Сообщается, что протокол на телеведущую был составлен по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ. 

Напомним, в июле Лазареву* уже штрафовали на тридцать тысяч рублей по этой же причине. Однако она обжаловала постановление Пресненского суда Москвы. 

Татьяна Лазарева* была внесена Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов в июне прошлого года.

Ранее сообщалось, что лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах. Симоновский суд Москвы выписал Макаревичу* штраф в размере 35 тысяч рублей.

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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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#машина
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«Простите за все»: Дизайнер Лебедев извинился перед Рамзаном Кадыровым
06 октября 2023, 18:04

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Российский дизайнер Артемий Лебедев извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыров, в своем Telegram-канале.
В своем посте дизайнер рассказал, что приехал в Чеченскую Республику на награждение за второе место в открытом международном конкурсе на мастер-план Грозного. 

По словам Лебедева, ему даже удалось пообщаться с Кадыровым с глазу на глаз, хоть и недолго, около пяти минут. Дизайнер лично извинился перед чеченским лидером за все, что могло его задеть в высказываниях Лебедева. При этом, он заявил, что всегда уважал и часто хвалил Кадырова за принимаемые им решения, несмотря на то, что сейчас в России «это не модно».

«В этом посте подтверждаю свое совершеннейшее почтение Рамзану, прошу прощения и извиняюсь», - подытожил Лебедев.

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#рамзан кадыров
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