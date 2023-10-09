Глюкоза в убежище, Галкин сдает кровь: что со звездами во время войны в Израиле

После начала проведения СВО на территории Украины, некоторые представители российского шоу-биза решили спешно покинуть Россию. Своим будущим местом проживания артисты выбрали Израиль. 7 октября 2023 года в стране развернулись широкомасштабные боевые действия и Тель-Авив официально объявил о войне. Редакция «Радио 1» расскажет, как сбежавшие из России артисты выживают в Израиле в условиях вооруженного конфликта.