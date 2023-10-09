Глюкоза в убежище, Галкин сдает кровь: что со звездами во время войны в Израиле

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
После начала проведения СВО на территории Украины, некоторые представители российского шоу-биза решили спешно покинуть Россию. Своим будущим местом проживания артисты выбрали Израиль. 7 октября 2023 года в стране развернулись широкомасштабные боевые действия и Тель-Авив официально объявил о войне. Редакция «Радио 1» расскажет, как сбежавшие из России артисты выживают в Израиле в условиях вооруженного конфликта.
Глюкоза в израильском бомбоубежище
После начала военных действий в Израиле, об обстановке в стране рассказала российская певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза. По ее словам, в страну она прибыла за несколько дней до обострения ситуации совместно со своими детьми и супругом. Певица уточнила, что приехала в Израиль, чтобы посетить концерт Бруно Марса. Из-за начавшихся военных действий концерт исполнителя был отменен, а артистке и ее семье пришлось укрыться в бомбоубежище.
Александра Савельева рассказала, как переживает войну в Израиле
Проживающая в Израиле бывшая солистка группы «Фабрика» Александра Савельева назвала происходящее в стране трудными временами и рассказала, что ей помогает не сойти с ума в сложное время.
«Ничего не заменит живое человеческое общение и поддержка. Вот туда единственно верный вариант уходить, когда страшно, когда больно… В этом сумасшедшем мире есть лучики надежды — и это люди», - поделилась переживаниями певица.
Ксения Собчак о конфликте на Ближнем Востоке
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Вооруженный конфликт на Ближнем Востоке прокомментировала журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Она не находится в Израиле, однако некоторое время назад получила гражданство этой страны. Журналистка назвала Израиль второй Родиной и рассказала о своих еврейских корнях.
«Для меня важный символ происходящего сейчас на моей второй Родине, — плененная боевиками голая девушка, лежащая в кузове машины, мчащейся по арабскому кварталу. Именно этот кадр настолько впечатывается в мозг, что точно изменит ход истории на
Ближнем Востоке. Во мне кровь моих предков, в том числе еврейская», - написала Собчак в своем телеграм-канале.
Максим Галкин* сдает кровь в Израиле
Эмигрировавший в Израиль Максим Галкин* на своей странице в социальной сети сообщил, что он и его супруга Алла Пугачева имеют европейские паспорта и могут проживать в одной из 27 стран, однако покидать новое место жительства не планируют. По словам шоумена, супружеская пара намерена поддержать израильский народ в сложившейся ситуации.
Юморист также ответил на вопросы пользователей о том, не намерен ли он отправиться на фронт и защищать Израиль. Галкин* ответил, что если бы он служил в армии Израиля, то он бы пошел воевать.
«Но у меня есть возможность по-другому поддержать страну. Я пойду сдавать кровь, я буду помогать. Думаю, что израильтянам, которые говорят по-русски, важно то, что мы с Аллой сегодня здесь», – пояснил шоумен.
Андрей Макаревич* пожелал Израилю победить
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич*, проживающий в Израиле пожелал армии обороны страны удачи и выразил надежду на скорую победу, отметив при этом, что отправляется в гастрольный тур.
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Анастасия Крестьянова