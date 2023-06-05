Госпитализированная Лидия Федосеева-Шукшина находится в тяжёлом состоянии

Фото: Фотобанк Московской области
Состояние экстренно госпитализированной Лидии Федосеевой-Шукшиной оценивается как тяжёлое
Экстренно госпитализированная 84-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина находится в тяжёлом состоянии. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
При этом пациента находится в сознании, за её состоянием продолжают наблюдать врачи-неврологи.
Ранее актриса Мария Шукшина предложила заменить сегодняшних телевизионных звезд героями Донбасса.
При этом пациента находится в сознании, за её состоянием продолжают наблюдать врачи-неврологи.
Артистка назвала участников российской СВО «героями нашего времени», сравнив их с ветеранами ВОВ. Ведущая добавила, что российскому телевидению нужны просветительские и высоконравственные передачи, которые будут создавать «умное и думающее» общество.
Андрей Гаврилов