Григорий Лепс заявил, что музыка должна быть вне политики

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Российский певец Григорий Лепс отреагировал на новость об отмене его концертов в Узбекистане и Киргизии, в интервью «Говорит Москва».
«Большинство людей там абсолютно нормальные, есть горстка каких-то крайне левых или крайне правых — им заплатили по 20 долларов, вот они и рады стараться. Музыка вне политики должна быть. По-видимому, их раздражает моя позиция по поводу СВО, как я служу своему отечеству и делаю все, чтобы помочь нашим ребятам», - прокомментировал ситуацию Лепс.
Артист подчеркнул, что эта новость его совершенно не расстроила, и даже если ему запретят въезд во все страны мира – он будет рад работать только в России.
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