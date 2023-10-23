Группа «Сектор Газа» переживает новый всплеск популярности из-за войны

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Группа «Сектор Газа» переживает новую волну популярности на фоне конфликта Израиля и Палестины. Число запросов в Сети возросло в 10 раз, а концертный график расписан до февраля 2024 года.
Интерес фанатов подогревает то, что на гастрольный тур заявлен золотой состав группы: Татьяна Фатеева, Алексей Ушаков и дочь Юрия Хоя — Ирина Клинских. Также в фестивале принимают участие панк-группы «Черный вторник» и «Сектор газовой атаки».
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