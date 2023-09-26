«Хочу на Первый канал»: Милохин извинился перед Эрнстом

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Тиктокер Даня Милохин извинился и попросил Константина Эрнста вернуть его на Первый канал. Такое заявление он сделал во время интервью Мадонне Мур.
Даня Милохин был участником сезона «Снова вместе» в шоу «Ледниковый период». Блогер выступал с Евгенией Медведевой. Но в октябре 2022 года Милохин стал участником скандала, сорвав съемки шоу и улетел в Дубай в середине съемок сезона.
Спустя год Даня решил извиниться перед командой проекта и главой Первого Канала Константином Эрнстом.
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Спустя год Даня решил извиниться перед командой проекта и главой Первого Канала Константином Эрнстом.
«Я хочу на Первый канал. Константин Львович, я очень бы хотел попросить у вас прощения за тот инцидент, который произошел год назад. Я был мал. Сейчас я повзрослел. Если вы дадите мне второй шанс, я его оправдаю», — рассказал блогер.Даня рассказал, что ледовый проект научил его дисциплинированности, но в какой-то момент ему надоело. Сейчас же он понял свои ошибки.
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Алина Юрчак