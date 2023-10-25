Хованский назвал фарсом Ассоциацию блогеров и агентств

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Известный блогер Юрий Хованский прокомментировал своё попадание в «чёрный список» Ассоциации блогеров и агентств и отметил, что организация больше является фарсом, нежели чем-то серьёзным.
«Мне от попадания в этот список ни жарко, ни холодно. Я работаю с рекламодателями напрямую. Большинство так называемых «агентств» — банальные спекулянты, которые пробивают цену рекламы у блогеров и бегут к спонсорам продавать их втридорога. Вся эта «ассоциация» — самый обычный фарс, попытка короновать самих себя лидерами рынка в надежде на то, что рынок в это поверит и действительно начнёт обращаться к ним за услугами», — отметил в беседе с RuNews24.ru Хованский.
Он также высказал мнение о том, что от попадания в «чёрные списки» Ассоциации блогеры не несут существенных репутационных рисков.
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