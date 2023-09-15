Хью Джекман разведется после 27 лет брака

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Австралийский актер Хью Джекман и актриса Деборра-Ли Джекман объявили о своем разводе после 27 лет совместной жизни, сообщает журнал People, ссылаясь на заявление пары.
Деборра-Ли старше Джекмана на 13 лет. В 2000 году пара приняла решение усыновить мальчика по имени Оскар Максимилиан, а в 2005 году стала родителями девочки Авы Элиот. Актер неоднократно высказывал свою радость и удовлетворение от семейной жизни в интервью журналистам и считал свою супругу лучшей мамой в мире.
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