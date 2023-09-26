Игорь Крутой рассказал, в каком состоянии сейчас находится Татьяна Тарасова

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Композитор Игорь Крутой рассказал поклонникам о встрече с Татьяной Тарасовой. Тарасова сейчас находится в инвалидной коляске из-за сильных болей в спине и суставах. Несмотря на боли, она активно общается с друзьями и занимается работой. Об этом сообщает издание «7 Дней».
Ранее Крутой перестал появляться на публике, но недавно решил прервать молчание и рассказать поклонникам о встрече с тереном по фигурному катанию.
Фанаты заметили, что 69-летний композитор сильно изменился из-за болезни — похудел и ослаб. Музыкант признался, что в зрелом возрасте перенес операцию по удалению опухоли и теперь терпит изменения в своем организме. Кроме того, несколько лет назад у композитора нашли диабет. Теперь Крутой должен придерживаться специальной диеты.
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«Поделились друг с другом успехами и проблемами, получил напутствие больше писать музыки, пожелал здоровья», — рассказал Игорь Крутой.
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