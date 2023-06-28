Иноагент Лазарева* заявила, что хочет вернуться в Россию

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В настоящее время Лазарева* проживает в Испании. Она покинула РФ после начала специальной военной операции и неоднократно высказывалась в поддержку Украины. При этом актриса отмечает, что Испания не является ее домом, а в будущем она планирует вернуться на родину.
«Не могу понять, что это действительно эмиграция. У меня еще никак не отщелкнет ощущение, что вообще-то я здесь временно. Поэтому я не «настоящий эмигрант», я не ассимилируюсь здесь, мой испанский очень плохой. Я понимаю, что здесь на работу пойти точно не смогу. Живу с ощущением, что это некая далекая дача, на которую приехала, еще несколько лет поживу, пока Антонина, видимо, закончит вуз, и поеду обратно в Москву», — цитирует издание слова телеведущей.
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*признана иноагентом в РФ