Иосиф Пригожин покинул российское телевидение

Фото: Фотобанк Московской области
Продюсер Иосиф Пригожин покинул телепрограмму «Звезды сошлись» на НТВ
Место Пригожина рядом с соведущей Лерой Кудрявцевой займет актер Тимур Еремеев.
На НТВ отметили, что продюсер был очень воодушевлен предстоящей работой в этой программе, поскольку хотел поработать с Кудрявцевой в роли соведущих.
При этом, о причинах ухода Пригожина на телеканале ничего не уточнили.
Ранее Иосиф Пригожин высказался по поводу распространившихся в интернете мемах, где его намеренно путают с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Он подчеркнул, что очень хочет избавиться от созвучности с главой ЧВК. Пригожин удивлен тому, что некоторые пользователи интернета до сих пор не разобрались, что предприниматель Пригожин и продюсер Пригожин – это два разных человека.
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На НТВ отметили, что продюсер был очень воодушевлен предстоящей работой в этой программе, поскольку хотел поработать с Кудрявцевой в роли соведущих.
Ранее Иосиф Пригожин высказался по поводу распространившихся в интернете мемах, где его намеренно путают с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Он подчеркнул, что очень хочет избавиться от созвучности с главой ЧВК. Пригожин удивлен тому, что некоторые пользователи интернета до сих пор не разобрались, что предприниматель Пригожин и продюсер Пригожин – это два разных человека.
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Евгения Парфентьева